Inchiostri per tatuaggi, nuovi ritiri per rischio tumori

Nuova allerta tumori del Ministero della Salute legata a inchiostri per tatuaggi provenienti dagli USA: ecco i prodotti ritirati dal mercato italiano.

Nuova allerta del Ministero della Salute relativa gli inchiostri per tatuaggi legati al rischio tumori. Nell’avviso ministeriale, sezione “Allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi”, diffuso il 27 maggio vengono segnalati gli ulteriori colori ritirati, per i quali è scattato anche il divieto di vendita.

I due inchiostri per tatuaggi legati al rischio tumori sono di provenienza statunitense, ma distribuiti in Italia da aziende locali. Il primo dei due colori ritirati è il “Rose Satin” prodotto dalla Eternal Ink, venduto in flaconi da 30 ml: il lotto oggetto del ritiro è lo 07/27/17, identificabile attraverso la data di scadenza (27/07/2020) ed è venduto localmente dalla TATTOO DEVICES MALO (via S. Maria 84 Sarcedo – VI).

Il secondo è il “Perma Blend – Queens Red” della Permablend Pigments, individuabile attraverso il numero lotto PBQH181812. A importarlo in Italia è la Body Supply San Giovanni Teatino (Chieti). Un ulteriore colore per tatuaggi è stato ritirato dal Ministero della Salute, sempre per rischio “chimico/cancerogeno”, lo scorso 24 maggio. Si tratta in questo caso del Perma Blend – Rustic”, anch’esso prodotto dalla Permablend Pigments, numero di lotto PBRT 192101.

I pigmenti per tatuaggi sottoposti a ritiro in questi giorni vanno ad aggiungersi a quelli oggetto di allerta durante il mese di marzo 2019. Interessati dal precedente avviso i seguenti colorazioni: “Green Beret” (anisidina 9 mg/kg), verde; “Hot Pink” (anisidina 52,4 mg/kg), rosa; “Black Mamba” (presenza di Benzo(a)Pirene), nero; “Sailor Jerry Red” (anisidina 18 mg/kg), rosso. A rischio anisidina anche i colori “Dubai Gold” (anisidina 18 mg/kg e toluidinain 8 mg/kg); “Blue Iris” (livelli oltre i limiti di cromo e nichel); “Ining Red Light” (anisidina 70 mg/kg); “Banana Cream” (anisidina 87 mg/kg); “Lining Green” (112 mg/kg).