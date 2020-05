Incentivi bici per chi va al lavoro con le due ruote

L'Emilia Romagna è pronta a lanciare nuovi incentivi bici, previsti bonus per la mobilità anche per chi si recherà al lavoro in bicicletta.

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus sembra essere all’insegna degli incentivi bici. Soprattutto in Emilia Romagna, dove nuovi bonus si sommeranno a quelli già previsti con il Dl Clima e a quelli appena varati con il Dl Rilancio. La Regione italiana più colpita dalla pandemia di Covid-19 ha deciso di stanziare 3,3 milioni di euro per la mobilità sostenibile.

Dei fondi stanziati circa 1,5 milioni di incentivi bici verranno destinati al progetto “Bike to Work“. Si tratta di un’iniziativa riservata ai Comuni che hanno aderito al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR). Verranno corrisposti 20 centesimi per chilometro percorso in bici ai dipendenti delle aziende che aderiranno, per un massimo di 50 euro al mese.

Gli stessi fondi verranno impiegati anche per ridurre il costo dei depositi per biciclette presso le velostazioni e per contenere i costi dei servizi di bike sharing. Ulteriori 1,5 milioni di euro sono previsti per la realizzazione di infrastrutture come piste ciclabili, corsie preferenziali o rastrelliere.

Buone notizie anche per chi ha deciso di acquistare una nuova bici. Incentivi soggetti però a particolari condizioni. Gli abbonati ferroviari avranno diritto a un bonus di 300 euro per l’acquisto di una bicicletta pieghevole. A patto però di non avere accesso al Bonus Mobilità 2020, appena annunciato con il Dl Rilancio. Stessa quota prevista per coloro che risiedono in Comuni fuori l’area metropolitana di Bologna.

