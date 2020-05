Incentivi bici e monopattini spariti dall’ultima bozza del Dl Rilancio

Incentivi bici e monopattini cancellati dall'ultima bozza del Dl RIlancio, proteste e critiche dalle associazioni dei cittadini.

Chi tanto attendeva l’arrivo degli annunciati incentivi a bici e monopattini rischia di rimanere deluso. Secondo quella che è l’ultima bozza del Dl Rilancio, con il quale dovrebbe essere sostenuta attivamente la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia, i bonus alla mobilità sostenibile risultano cancellati dal provvedimento.

Nella nuova bozza del Dl Rilancio risulta interamente cancellato l’intero art. 205 relativo alle “Misure per incentivare la mobilità sostenibile“. Ciò vuol dire che a sparire dall’ultima versione del provvedimento non sono soltanto gli incentivi bici e quelli destinati a monopattini e altri mezzi della micromobilità (segway, hoverboard e monowheel), ma anche tutte le disposizioni per favorire la realizzazione di piste ciclabili e altre infrastrutture per favorire la mobilità sostenibile. Questo il commento di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che aderisce a Confindustria:

È una notizia che stupisce, tuttavia siamo certi che il Governo, dopo aver creato una forte aspettativa sul mercato e nell’opinione pubblica verso un nuovo protagonismo della mobilità a due ruote per la Fase 2, sia al lavoro per non tradire i cittadini e l’intero comparto. Non ci sono solo gli interessi e il lavoro di un settore da tutelare, ma abbiamo anche di fronte una grande chance per ripensare finalmente una mobilità urbana più sostenibile e a misura d’uomo: per questo chiediamo al Governo di avere coraggio e non sprecarla.

Fonti del Ministero dei Trasporti rassicurano circa il reinserimento nel Dl Rilancio delle normative legate alla mobilità sostenibile, più volte anticipate sia dalla Ministra Paola De Micheli che dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali si tratterebbe di 500 euro di bonus per l’acquisto di bici e monopattini (o altri mezzi della micromobilità) per uno stanziamento totale di 120 milioni di euro.