Incentivi auto: Tesla Model 3, 16mila euro di sconto in Lombardia

Fonte immagine: Tesla

Grazie agli incentivi sulle auto elettriche della Lombardia, sarà possibile acquistare una Tesla Model 3 con 16 mila euro di sconto: ecco come.

Tesla ha confermato che intende assecondare i requisiti per ottenere l’incentivo per l’acquisto di un’auto elettrica per tutti coloro che risiedono in Lombardia. Per ottenere questo bonus sotto forma di sconto sull’acquisto, che per le auto elettriche arriva a 8 mila euro, ci sono due requisti da soddisfare. Il primo riguarda l’acquirente che deve, contestualmente, rottamare un’auto a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5. Il secondo requisito riguarda invece il venditore, che deve offrire uno sconto sull’acquisto di almeno il 12% o di 2 mila euro iva inclusa per le auto elettriche.

Bene, Tesla ha deciso di assecondare il bando della Regione Lombardia e quindi offrirà uno sconto di 2 mila euro sulla sua gamma di auto elettriche. Questo significa che un cittadino lombardo potrà ottenere uno sconto di ben 10 mila euro che potrà andare ad aggiungersi a quello offerto all’Ecobonus statale. Se l’auto acquistata non supera i 61 mila euro iva inclusa di valore e se si rottama un veicolo fino a diesel Euro 4 o benzina Euro 2, si potranno aggiungere ulteriori 6 mila euro di bonus.

Calcolatrice alla mano, sommando gli 8 mila euro del bando della Regione Lombardia, i 2 mila euro di sconto offerti da Tesla e i 6 mila euro dell’Ecobonus statale, un cittadino della Lombardia potrà contare su di uno sconto complessivo di ben 16 mila euro.

Questo significa che se si volesse acquistare una fiammante Tesla Model 3, l’auto elettrica più richiesta oggi, si potrà disporre di un fortissimo sconto che renderebbe il modello entry level davvero appetibile.

Un cittadino della Lombardia con i requisti per poter ottenere gli incentivi potrà portarsi a casa la Tesla Model 3 Standard Range Plus a poco più di 33 mila euro. Da evidenziare però un dettaglio. Il bonus regionale dovrà essere richiesto a seguito dell’acquisto. nizialmente gli interessati dovranno anticipare questa cifra, che poi verrà restituita loro se la domanda verrà accolta.