Incentivi auto: per le elettriche bonus fino a 10mila euro

Fonte immagine: Foto di andreas160578 da Pixabay

Incentivi auto fino a 10mila euro per le vetture elettriche, mentre aperture arrivano anche per quelle a motore endotermico di Classe Euro 6.

Novità in arrivo per quanto riguarda gli incentivi auto 2020. L’ecobonus per il rinnovo del parco macchine italiano prevede per quest’anno un massimale per ciascuna richiesta di 10mila euro, anziché i precedenti 6000. La quota massima spetterà, come in precedenza, a chi acquisterà un’auto elettrica.

Il nuovo tetto agli incentivi auto non rappresenta un incremento dell’attuale formula di bonus. A quello in vigore, con tetto a 6mila euro, il Governo affiancherà un secondo strumento con periodo di validità limitato. Il nuovo sistema di incentivazione sarà attivo dal 1 agosto al 31 dicembre 2020. A partire dal 1 gennaio 2021 rimarrà in funzione soltanto il precedente provvedimento.

Nel frattempo, fino al 31 dicembre 2020, le auto elettriche beneficieranno di ulteriori 4000 euro di incentivi (raggiungendo quota 10mila). In caso di rottamazione il contributo risulterà composto da 2000 euro di bonus statale e 2000 di sconto minimo obbligatorio da parte del concessionario. Senza rottamare una vecchia auto il contributo sarà di 6000 euro. Sul fronte delle ibride plug-in il bonus verrà portato a 6500 euro in caso rottamando una vecchia auto e a 3500 senza rottamazione.

Incentivi auto, novità per le Euro 6

Novità anche per le vetture con motore endotermico Classe Euro 6. Previsti incentivi anche per questi veicoli, purché le loro emissioni per chilometro non superino i 110 grammi (110g/km). Gli automobilisti potranno contare su 3500 euro (1500 incentivo statale e 2000 sconto concessionario) in caso di rottamazione contestuale, 1750 (750+1000) in assenza di veicolo da rottamare.

