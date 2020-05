Incentivi auto: le 5 più convenienti per sfruttare l’ecobonus

Fonte immagine: Foto di andreas160578 da Pixabay

Incentivi auto in arrivo e diverse possibilità per chi rottamerà la propria vecchia vettura per una nuova meno inquinante: i 5 modelli più consigliati.

Il Dl Rilancio ha portato con sé anche nuovi incentivi auto. Per meglio dire ha fornito nuova linfa a quelli già previsti dal Governo Conte. Verranno stanziati ulteriori 100 milioni di euro a favore di chi rottamerà il proprio vecchio veicolo per acquistare una nuova auto elettrica o ibrida.

L’obiettivo degli incentivi auto lanciati dal Governo è quello di rinnovare il parco auto italiano con vetture a minore volume di emissioni. Verranno riconosciuti 6000 euro di incentivi per chi rottamerà una vettura Euro 0, 1, 2 o 3 in cambio di una che emette meno di 20 grammi per chilometro (in sostanza per le auto elettriche). La quota scende a 2500 per le vetture con emissioni inferiori a 70 grammi/km. Chi vorrà rottamare vetture da Euro 4 in su vedrà l’ecobonus scendere rispettivamente a 4000 e 1500 euro.

Incentivi auto, i 5 modelli più convenienti

Qualche consiglio sulle migliori occasioni per sfruttare l’ecobonus arriva dal portale automobile.it, che ha realizzato un video a cura di Fjona Cakalli. Una sorta di mini-classifica con i 5 modelli più interessanti in rapporto qualità/prezzo: