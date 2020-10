Incentivi auto: elettriche, in Piemonte fino a 20mila euro

Incentivi auto elettriche fino a 20mila euro, a proporli la Regione Piemonte: novità in arrivo anche per scooter elettrici, moto e biciclette.

Novità sul fronte incentivi auto per le vetture elettriche. A rilanciare l’offerta di bonus per l’acquisto di veicoli a zero emissioni è la Regione Piemonte, che presenterà a breve un nuovo pacchetto di disposizioni. Secondo quanto annunciato nelle scorse ore si tratterebbe della possibilità di ottenere fino a 20mila euro di bonus in caso di acquisto di una EV. Il provvedimento dovrebbe vedere la luce entro la metà di ottobre.

Un provvedimento che una volta approvato supererebbe anche la proposta del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa di portare gli incentivi per le auto elettriche fino a 18mila euro. Secondo quanto ipotizzato si partirebbe da un minimo di 2500 euro, che in base alle emissioni del veicolo può estendersi fino a 10mila.

La Regione Piemonte non ha allo studio soltanto incentivi auto. Bonus sono previsti anche per l’acquisto di altri veicoli elettrici, come ad esempio moto e scooter elettrici. Per questi ultimi due il sistema di incentivazione prevede una quota variabile dai 2000 ai 4000 euro.

Capitolo rottamazione. La Regione Piemonte estende la possibilità di godere di ulteriori agevolazioni rottamando la precedente vettura anche agli Euro 5 e alle prime generazioni di ibridi. Qualche novità è in arrivo anche per le biciclette, con ulteriori 150 euro per chi ne acquisterà una nuova. Scegliendo una bici “cargo” l’incentivo salirà fino a 1000 euro.

Incentivi auto per le aziende

Sul fronte degli incentivi auto per le aziende risultano attivi fino al 30 novembre dei bonus per le PMI fino a 10mila euro (se destinati a veicoli adibiti al trasporto persone). Qualora si tratti di mezzi che superano le 5 tonnellate l’incentivo sale fino a toccare quota 20mila euro.

Sì anche agli incentivi per biciclette elettriche (500 euro) e bici cargo (1000 euro). Non soltanto auto elettriche. Previste anche agevolazioni per i modelli con alimentazione ibrida, GPL e metano, come anche per le vetture benzina/diesel Euro 6.

Fonte: FP