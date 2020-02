Incentivi auto elettriche in Alto Adige: fondi anche per gli scooter

La Provincia autonoma dell'Alto Adige ha presentato un piano incentivi auto che porterebbe i vantaggi per compra un'elettrica fino a 10mila euro.

Nuovi incentivi in arrivo per i veicoli elettrici, auto, ma anche ciclomotori, scooter e biciclette cargo. A lanciarli è la Provincia Autonoma dell’Alto Adige, dove tali sovvenzioni andranno a sommarsi con eventuali altre disposizioni approvate a carattere nazionale. Le misure sono state approvate lo scorso 28 gennaio dalla Giunta provinciale di Bolzano.

In base a quanto disposto dalla giunta potranno essere richiesti gli incentivi auto, estesi anche a ciclomotori, scooter elettrici e biciclette cargo, anche in corrispondenza di bonus statali. Le sovvenzioni provinciali potranno sommarsi anche ai bonus proposti dai rivenditori. Chi vorrà acquistare un’auto elettrica potrà contare su benefici fino a 10mila euro (2mila da parte della Provincia, altrettanti dai rivenditori più fino a 6mila euro di fondi statali).

Gli incentivi auto potranno essere utilizzati non soltanto per l’acquisto di auto elettriche (BEV), ma anche per i veicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REV), celle a combustibile (FCEV) e ibridi plug-in (PHEV).

Scooter elettrici e ciclomotori potranno usufruire di un massimale pari al 30% del prezzo del veicolo e fino a 1000 euro di incentivo. Tetto che sale fino a 1500 euro per le biciclette elettriche cargo (con capacità di carico fino a 150 kg).

Oltre agli incentivi sono previste agevolazioni in termini di esenzione del bollo auto, con modalità variabili a seconda della tipologia del veicolo (se 100% elettrico o ibrido). Le domande devono essere presentate entro specifiche scadenze: entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno.

