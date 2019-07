Incendio e nube nera a Napoli, in fiamme deposito di giocattoli

Fonte immagine: Vigili del Fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio in zona Cavalleggeri, nel quartiere Fuorigrotta alla periferia ovest di Napoli. Le fiamme sono divampate in uno stabile di via Caserma di Cavalleria all’interno del deposito della ditta di giocattoli Gerardi & Fortuna e si sono propagate velocemente, provocando una colonna di fumo alta più di 30 metri.

Il bilancio è ancora provvisorio, ma sono un centinaio le persone evacuate, circa una ventina di famiglie, con una persona lievemente intossicata. Gli sfollati sono stati accolti dalla parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sul posto lavorano ancora i Vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre operative, tre autobotti e un carro schiuma per domare le fiamme ​che hanno attaccato anche gli appartamenti sovrastanti, una palazzina adiacente e un deposito di legname.

L’incendio sarebbe partito dal magazzino colmo di merce. I residenti della zona, che si trova tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, sono stati svegliati poco dopo l’alba da piccole esplosioni, simili a fuochi d’artificio.

All’origine del rogo, secondo i carabinieri, ci sarebbero cause accidentali. Le fiamme sarebbero ora sotto controllo, ma l’aria in zona risulta acre a causa dei prodotti andati distrutti. La grande nube, spinta dal vento, si è spostata su gran parte dei quartieri flegrei nella zona del litorale arrivando fino a Ischia.