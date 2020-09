Incendio Ancona, porto in fiamme: obbligo di finestre chiuse

Fonte immagine: Vigili del Fuoco

Vasto incendio ad Ancona nella zona del porto, con i Vigili del Fuoco impegnati già nelle prime ore della giornata: possibili rischi per la salute.

Parliamo di: Disastri Ambientali

Un grave incendio si è sviluppato durante la notte nel porto di Ancona. Le fiamme sembra siano originate dall’esplosione di alcune bombole di acetilene, situate nell’area ex-Tubimar. Vasta l’estensione del rogo, con una densa colonna di fumo che si è levata verso il cielo. Intervenute sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro.

Diverse esplosioni sono state avvertite dai cittadini, mentre il fumo scaturito dall’incendio ha diffuso nella città un odore acre. Al momento non si segnalano vittime o feriti, ma il sindaco Valeria Mancinelli ha chiesto a tutti gli anconetani di tenere le finestre chiuse per precauzione.

I rilevamenti dei Vigili del Fuoco e delle autorità di polizia sono ancora in corso, mentre sembrerebbe esclusa la possibilità di conseguenze a livello ambientale. Anche grazie alla prontezza dei pompieri intervenuti sul posto, che hanno circoscritto l’area delle fiamme. L’incendio risulta però non del tutto spento, e il fumo potrebbe continuare a diffondersi anche nelle prossime ore. Il bilancio sarebbe potuto essere più grave, in quanto nell’area interessata sono presenti anche una centrale elettrica e un impianto a metano.

Incendio ad Ancona, le disposizioni della sindaca Mancinelli

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti dell’Arpam e dell’Asur, per i rilevamenti del caso. In attesa dei risultati la sindaca Mancinelli ha chiesto agli anconetani di tenere chiuse le finestre di casa e degli uffici. Disposta inoltre la chiusura di tutti gli istituti scolastici, degli asili, dei parchi pubblici e degli impianti sportivi all’aperto. Chiesto ai cittadini anche di limitare all’essenziale gli spostamenti nelle prossime ore.

