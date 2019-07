Incendio a Roma: forte odore di bruciato a Montesacro

Un forte odore di bruciato è percepibile nei quartieri Trieste, Salario e Montesacro probabilmente dovuto ad un incendio divampato nella notte a Roma.

Parliamo di: Disastri Ambientali

Un fortissimo odore di bruciato si percepisce già a partire dal quartiere Trieste e va intensificandosi proseguendo sul Ponte delle Valli, quartiere Conca d’oro. L’estate dei romani, già funestata dal caos rifiuti, continua a essere molto complessa in termini ambientali.

Non è ancora chiaro al momento in cui scriviamo dove sia divampato l’incendio, ma non ci sono dubbi che si sia trattato di qualcosa di importante visto la persistenza di un odore acre è irrespirabile.

Al momento solo Fanpage riporta una possibile localizzazione dell’incendio in via Marciana Marina al Flaminio, ma chiedendo ai passanti nelle vie interessate dal forte odore di bruciato abbiamo appreso che l’incendio potrebbe essersi sviluppato sulla via Salaria, all’altezza di un noto concessionario di automobili.

Purtroppo non vi sono agenzie ufficiali che confermino l’incendio e da dove sia divampato, aggiorneremo non appena vi saranno dettagli più precisi.