Incendi in Sardegna: case evacuate nel nuorese, sud-est in fiamme

Incendi in Sardegna: bruciano la vegetazione tra Nuovo e Olbia e il versante sud-est tra Villasimius e Maracalagonis, evacuate diverse abitazioni.

Diversi incendi stanno colpendo la Sardegna in queste ore. Un fine settimana di fuoco per l’isola sarda, dove a supporto dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche Canadair ed elicotteri. A pagare dazio è soprattutto la costa orientale, con interessate le Province di Nuoro, Olbia e l’area sud-est tra Villasimius e Maracalagonis. Case evacuate a Murta Artas, frazione di Siniscola dove risiedono 15 famiglie, pochi chilometri a sud di Siniscola (NU).

Diversi i roghi che stanno devastando la Sardegna in queste ore, alimentati dall’ondata di caldo e dal Maestrale che sta passando sull’isola da nord-ovest. Una combinazione che sta mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco e danneggiando ampie zone di vegetazione.

Rischi anche per la circolazione veicolare, con la Statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia chiusa a causa delle fiamme presenti lungo il corso stradale. Come dichiarato dalla Croce Rossa attraverso il suo account Facebook:

Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco.