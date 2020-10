Incendi in California: Silverado Fire, evacuati 60mila residenti

Torna l'incubo incendi in California, con lo scoppio del Silverado Fire: a fuoco le colline di Irvine, a 60 km da Los Angeles.

Torna l’incubo incendi in California. Un maxi rogo si sta scatenando in queste ore sulle colline di Irvine, con danni ancora difficili da prevedere. A complicare la situazione per i vigili del fuoco della Orange County Fire Authority il forte vento, fino a 100 km/orari, che alimenta le fiamme. Una fitta coltre di fumo sta oscurando il cielo californiano, mentre lo Stato ha approvato lo stato di massima allerta.

Ribattezzato Silverado Fire, il maxi incendio è divampato ieri intorno alle 14:47 italiane (le 6:47 in California). Teatro del disastro ambientale Irvine, a 60 km sud-est di Los Angeles. A fuoco i territori del parco Loma Ridge, a poca distanza dal Limestone Canyon Regional Park.

Allarme rosso nella zona, con le autorità locali costrette all’evacuazione precauzionale di oltre 60mila residenti. Già nelle prime quattro ore dallo scoppio dell’incendio erano stati interessati dalle fiamme circa 800 ettari di area boschiva. Il vento fino a 100 chilometri orari sta rendendo difficile anche l’intervento degli aerei antincendio.

Incendi in California

Prosegue il 2020 difficile per quanto riguarda la stagione degli incendi in California. L’estate è costata casa ai californiani, sia in termini di patrimonio ambientale che di danni alle abitazioni. A testimoniare la gravità dei roghi di quest’anno il fatto che il fumo prodotto sia arrivato fino a New York e Washington, sulla costa opposta.

Tra le molte storie tristi anche alcuni piccoli segnali di speranza. Tra questi quello lanciato involontariamente da un gattino di circa 2-3 settimane, diventato una star del Web per essere sopravvissuto alla furia delle fiamme. Il gatto è stato ribattezzato Baby Yoda per via della curiosa “pettinatura” causata dall’esposizione a cenere e detriti.

