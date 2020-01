Incendi in Australia: parla il Principe Carlo

Fonte immagine: Dan Marsh via Wikimedia

Il Principe Carlo esprime la propria vicinanza alla popolazione australiana per gli incendi che stanno devastando il continente: ecco le sue parole.

Sono sempre più drammatici gli incendi che hanno colpito le aree orientali dell’Australia: le fiamme, ormai attive da diverse settimane, hanno provocato la morte di 480 milioni di animali e distrutto paradisi di biodiversità unici al mondo. Dopo Chris Hemsworth ed Elton John, i quali hanno promesso delle donazioni da 1 milione di dollari ciascuno per sostenere le attività dei vigili del fuoco, sulla questione è intervenuto anche il Principe Carlo. L’erede al trono inglese ha voluto esprimere la propria vicinanza a tutto il popolo australiano.

Il Principe, il quale non si reca nel continente australiano dal 2018, ha voluto inoltrare un video, in compagnia della moglie Camilla Parker Bowles. Un breve messaggio con cui il reale britannico ha voluto esprimere solidarietà sia ai vigili del fuoco, i quali lavorano incessantemente da settimane, sia ai cittadini che hanno perso parenti cari oppure le loro abitazioni a causa delle fiamme.

Siamo affranti da settimane nel vedere questo terribile dramma che l’Australia sta vivendo. Su tutto, vorremo sottolineare quanto abbiamo pensato a quei notevoli, coraggiosi e determinati vigili del fuoco, i quali hanno fatto davvero l’impossibile in questi giorni. Pensiamo anche alle risorse naturali che sono andate distrutte in questo terribile inferno. So, lo sappiamo entrambi, quanto speciali e resilienti siano le persone australiane. E so che alla fine, nonostante questo dramma, riusciranno a superare quanto sta succedendo.

Tutta la Royal Family sta seguendo con apprensione le notizie che provengono dall’Australia, tuttavia eventuali interventi di beneficenza non verranno resi noti al pubblico, come consuetudine per i reali britannici in questo caso. Lo scorso sabato, ad esempio, la stessa Regina Elisabetta ha inoltrato un messaggio alla popolazione:

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono profondamente addoloranti nell’apprendere dei continui incendi e del loro impatto devastante in diverse zone dell’Australia.

Messaggio analogo dal duca e dalla duchessa di Sussex, ovvero Harry e Meghan Markle, i quali hanno affidato un pensiero alla piattaforma Instagram:

Il nostro pensiero e le nostre preghiere a tutti gli australiani.

Fonte: BBC