Incendi in Australia: alcuni animali rischiano l’estinzione

Fonte immagine: keiichihiki via iStock

Gli incendi in Australia potrebbero causare l'estinzione di alcune specie animali: è quanto sostengono alcuni ecologisti locali.

Gli incendi in Australia potrebbero portare all’estinzione di alcune specie animali. È questo l’allarme lanciato da un gruppo di ecologisti locali, pronti a sottolineare come i roghi stiano coinvolgendo numerosi animali presenti unicamente sul territorio australiano.

Gli incendi in Australia si susseguono ormai da diverse settimane e, così come sottolineato pochi giorni fa dal WWF, potrebbero essere 480 i milioni di animali che hanno perso la vita tra le fiamme. Fra questi vi potrebbero essere 8.000 koala, pari al 30% di tutta la popolazione disponibile sul continente. Secondo i ricercatori, a rischio non vi sarebbero però solo i koala, ma anche i canguri, i wallaby, i vombati e altri marsupiali, nonché moltissimi roditori e uccelli. Se il loro numero dovesse scendere sotto alla soglia per garantire un ricambio generazionale con la riproduzione, l’estinzione rischia di essere un destino inevitabile.

Per evitare una così funesta ipotesi, migliaia di volontari stanno lavorando senza sosta per portare in salvo quanti più esemplari possibili. Jan Sheehan, uno di questi volontari, ha raccontato una situazione drammatica ai microfoni di CBS:

Siamo molto preoccupati, lo siamo davvero. Stiamo ad esempio salvando queste piccole rappresentanti di wallaby, nella speranza di ripoterle immettere nuovamente in natura in futuro, affinché si riproducano.

Nalda Paterson, invece, si sta direttamente occupando di un vombato e un canguro strappati a forza dalle fiamme:

Chissà quanti altri ve ne sono là fuori, è davvero scioccate. Questi animali sono davvero unici in Australia e una volta che moriranno, non ve ne saranno più.

Nel frattempo, continuano ad arrivare aiuti da tutto il mondo per l’attività di spegnimento dei fuochi: Chris Hemsworth ed Elton John hanno promesso 1 milione di dollari ciascuno, mentre un magnate dell’industria mineraria ben 48.1 milioni di dollari.

Fonte: CBS News