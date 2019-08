Sardegna: gelato in cambio della plastica raccolta in spiaggia

Fonte immagine: Foto di Jürgen Jester da Pixabay

Gelato gratis in cambio dei rifiuti in plastica trovati sulla spiaggia, l'iniziativa al via in Sardegna: ecco dove.

Parliamo di: Plastica

Un gelato in cambio della plastica raccolta sulla spiaggia. Questa l’iniziativa che partirà nei prossimi giorni in Sardegna, dove l’azienda sarda Bolmea ha messo a disposizione i propri prodotti per offrire un premio, denominato “coppetta del riciclo“, a chi aiuterà a tenere pulita la natura dell’isola liberandola dai rifiuti.

L’iniziativa si svolgerà dal 12 al 18 agosto 2019, durante la fascia oraria 18-20. Nelle cinque spiagge che hanno aderito si potrà richiedere un secchiello, nel quale andranno inseriti i rifiuti in plastica prodotti o trovati sul litorale. Per ogni secchiello restituito pieno si provvederà al riciclo dei materiali contenuti e verrà riconosciuta al partecipante una “coppetta del riciclo” da riempire con tre gusti a scelta.

Le spiagge e le relative strutture che ospiteranno l’iniziativa sono Li Feruli a Trinità d’Agulto (Chiosco La Rena), spiaggia San Pietro a Valledoria (Chiosco L’Onda), Terza Spiaggia a Porto Istana (Bar Atacama), Spiaggia Ira di Porto Rotondo (Chiosco Ale Summer) e Baia Cea Tortolì (Chiosco Mari di Cea). Ha spiegato Marcello Muntoni, fondatore di Bolmea: