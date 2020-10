Autunno e la magia dei colori, torna il Treno del Foliage

View this post on Instagram

FAIRYTALE AUTUMN - THE GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND: Hidden Treasures

An inspiration for a fantastic journey from 3 days / 2 nights: the 'Hidden Treasures' itinerary begins in Zurich and ends in Lucerne. However, you can freely choose another starting point and destination along the way.

Day 1 Zürich - Luzern - Interlaken (2 hours 45 minutes)
Suggestive path: Luzern-Interlaken Express
Main attractions: Kapellbrücke, Jungfrau region

Day 2 Interlaken - Spiez - Brig - Domodossola (IT) - Locarno (4 hours and 45 minutes)
Suggestive routes: BLS Lötschberger railway, Vigezzina-Centovalli railway

Day 3 Locarno - Flüelen - Luzern (6 hours and 45 minutes)
Suggestive route (1): Gotthard train (all year round from 15 December 2020) from Locarno to Flüelen, combined with a boat ride from Flüelen to Lucerne
Suggestive path (2): Take a regional train from Locarno to Bellinzona and then get on the Gotthard Panorama Express (Apr-Ott)
Main attractions: Bellinzona Castles, UNESCO World Heritage, Kapellbrücke