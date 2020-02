Il riciclo della plastica arriva al Festival di Sanremo con Corepla

Fonte immagine: Corepla

Le buone pratiche del riciclo della plastica arrivano al Festival di Sanremo con delle iniziative organizzate da Corepla nella città ligure.

Sul riciclo dei rifiuti in plastica si cambia musica. Al Festival di Sanremo si parlerà finalmente di raccolta differenziata grazie a Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, che ha stretto un accordo con Rai Radio 2, emittente ufficiale del Festival, per divulgare i temi legati al corretto smaltimento della plastica.

L’iniziativa messa in campo da COREPLA si chiama “Cambia musica, non cambiare le buone abitudini” e si articolerà in varie attività comunicative: vi sarà uno spot radiofonico, con la voce di Filippo Solibello, autore e conduttore della trasmissione Caterpillar, un video che verrà proiettato sui tanti ledwall presenti nelle strade di Sanremo e un concorso nelle piazze della città ligure, dove le persone potranno vincere premi (auricolari, cuffie e felpe) in base alla propria competenza sul riciclo della plastica.

Antonello Ciotti, Presidente Corepla, ha dichiarato a proposito dell’iniziativa: