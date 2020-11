Il gatto Jordan e il bottino di scarpe rubate al vicinato

Il gatto Jordan è un vero e simpatico mago del furto: ha sottratto oltre 50 paia di scarpe nel quartiere per poi donarle alla proprietaria.

Parliamo di: Gatto

Un vero genio del furto e della sottrazione indebita, questo è il simpatico gatto Jordan. Il felino pronto a sfidare le tenebre pur di rendere felice la proprietaria. La donna BJ Ross, di casa ad Altoona in Pennsylvania (USA), per un lungo periodo si è trovata davanti all’uscio di casa una serie di doni inconsueti. Scarpe di vario formato, fattura e taglia, un assortimento variegato e colorato, ma dalla provenienza misteriosa.

Quello che sembrava uno scherzo, in apparenza, si è rivelato un mistero con tanto di baffi. BJ temeva fosse una ripicca messa in atto da qualche vicino, ma dopo un’analisi accurata della situazione è riuscita a scoprire il responsabile del gesto. A portare avanti le sottrazioni improprie era il suo gattone Jordan, un felino dal manto bianco e nero dal pelo lungo. Una premura che il quadrupede portava a termine con maestria e molta attenzione.

Un gruppo Facebook per ritrovare i proprietari delle scarpe prese dal gatto

Quella che sembrava una marachella di poco conto si è velocemente tramutata in una raccolta corposa di scarpe, provenienti da zone differenti della città e senza la possibilità di riconsegnarle. Per facilitare l’individuazione dei rispettivi proprietari BJ ha così deciso di aprire una pagina Facebook, spiegando l’accaduto e fotografando tutte le scarpe rubate da Jordan.

Applicando anche un GPS al suo collo così da verificare i suoi spostamenti notturni e scoprendo le dinamiche legate ai furti. Jordan è solito muoversi lungo tutta la zona di appartenenza. Raggiunge facilmente anche i dieci chilometri di distanza, rubando una scarpa per volta. Questo portava il felino a compiere più viaggi presso la stessa casa per poi comporre la coppia sull’uscio dell’amata proprietaria, che ora dovrà restituire più di cinquanta coppie di calzari. Le gesta del gatto hanno catturato l’interesse degli utenti social e anche quello dei media, trasformando Jordan in una piccola star del furto.

Fonte: Jordan The Feline Cat Burglar - Facebook