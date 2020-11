IKEA, la svolta green con i menu vegetariani

IKEA apre alle proposte vegetariane ampliando il proprio menu con piatti completamente veg e a un prezzo accessibile a tutti.

IKEA è alle prese con un percorso importante che punta a trasformare tutti i settori che riguardando il brand svedese, traghettandoli verso scelte sostenibili ed ecologiche. Un futuro green che investe anche i menu e i prodotti che l’azienda propone nei suoi store in giro per il mondo, offrendo sempre più alternative vegetariane. Una spinta in avanti molto apprezzata dalla sua clientela sempre più proiettata verso un mondo più sostenibile, alimentazione compresa.

L’obiettivo è quello di poter offrire sempre più opzioni alternative e gustose, una variante interessante che possa soddisfare la clientela fino a coprire, nei prossimi cinque anni, l’80% dei pasti prodotti e venduti. È però dal 2015 che il colosso svedese preme l’acceleratore sulla necessità di alimenti naturali e veg.

Le prime sono state proprio loro, l’emblema della cucina IKEA, ovvero le polpette trasformate in proposta veg, seguite da una versione più attuale, succosa e meno impattante dal punto di vista ambientale e introdotta proprio quest’anno. In vendita nei negozi o come proposta nei bistrot e ristoranti interni, in tandem con hot dog vegani, prodotti senza latticini e alimenti veg.

IKEA, sostenibilità nel piatto

La scelta è quella di ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente, non solo con mobili e accessori, ma anche con i prodotti alimentari del brand. Lena Pripp-Kovac, Chief Sustainability Officer at Inter IKEA Group ha così commentato:

IKEA vuole trasformare le scelte sane e sostenibili nell’opzione più desiderabile, ad esempio dimostrando che il cibo vegetariano può essere davvero delizioso. Una ricerca conferma l’importanza di rendere i prodotti sostenibili molto più accessibili e desiderabili, e IKEA può davvero fare la differenza in questo senso. La scelta più sostenibile non dovrebbe essere un lusso per pochi, ma far parte della vita quotidiana delle persone.

Il colosso svedese vuole ridurre le emissioni di gas anche attraverso l’alimentazione, con proposte naturali e rispettose, prodotte in modo responsabile ma al contempo deliziose e nutrienti. Queste le parole di Peter van der Poel, amministratore delegato di IKEA of Sweden e responsabile IKEA Range & Supply:

IKEA sta adottando un approccio completo per dare un apporto importante nei confronti dell’alimentazione sostenibile, partendo da una scelta responsabile dei materiali, passando attraverso una riduzione degli sprechi alimentari, impiegando imballaggi riutilizzabili e più sostenibili, trasformando le proposte di IKEA in un’opzione alimentare sana e sostenibile per il maggior numero di persone.

