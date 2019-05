Ikea Green Festival: omaggio al verde e al vivere sostenibile

Fonte immagine: Pixabay

L'azienda svedese omaggia la natura con concerti, incontri e workshop rivolti ai consumatori, per uno stile di vita green che parte dalla casa.

Parliamo di: Piante da Appartamento

Per rendere omaggio alla natura che ci circonda e ci migliora la vita Ikea ha ideato il Green Festival, un evento dedicato al verde e al vivere sostenibile. Una due giorni di incontri e attività pensati per aiutare i consumatori a sostenere uno stile di vita sempre più green.

Ikea Green Festival prende il via giovedì 30 maggio alle 19 con un concerto molto particolare dedicato al benessere delle piante. Sul tetto del locale di Porta di Roma il maestro Giovanni Allevi, che insieme a un gruppo di tredici archi eseguirà alcuni dei suoi componimenti classici tra piante e fiori colorati.

Il concerto verrà trasmesso live dalla piazza del centro commerciale e in diretta streaming sui canali Facebook e Instagram di Ikea Italia. Le piante, spettatrici e protagoniste, dopo l’evento verranno donate alla comunità dell’Arca “Il Chicco” di Ciampino, che le utilizzerà all’interno del programma terapeutico orticolturale. L’ingresso è soltanto su invito.

Sabato 1 giugno (il 2 nel negozio di Gorizia Villesse) nei vari punti vendita si terranno gli Ikea Green Workshop, seminari riservati ai soci Ikea Family e Ikea Business. Si comincia alle 15 con l’incontro “Arredare con la luce”, dedicato a come scegliere la giusta illuminazione nelle diverse aree della casa e a come avere un comportamento sostenibile utilizzando la luce nel modo corretto.

Alle 16:30 è previsto il seminario “Hacking Ikea”, dedicato alla creatività e a come dare nuova vita a un prodotto Ikea reinventandolo completamente. Alle 18 l’incontro “Un mondo migliore inizia a casa”, che presenterà l’impegno di Ikea per un impatto positivo sul pianeta, insieme alle azioni quotidiane per vivere in un modo più sostenibile la casa.

In occasione del Green Festival l’azienda ha pensato anche a un menu dedicato (in offerta per i titolari di Ikea Family) con polpette vegetariane, salsa curry, cereali e crema di soia. Soltanto nei negozi di Roma Anagnina e Porta di Roma, dal 30 maggio al 2 giugno ha previsto uno sconto del 20% su tutte le piante.