Igrometro: a cosa serve e quale acquistare

Cos'è l'igrometro e a cosa serve. Ecco una guida per capire perché è necessario tenere sotto controllo l'umidità in casa e quale igrometro acquistare.

L’igrometro è uno strumento molto utile che ci permette di misurare l’umidità dell’aria che abbiamo in casa ed eventualmente andare ad intervenire là dove la percentuale di umidità sarà troppo bassa o troppo alta.

Il valore ideale di umidità in casa si attesta tra il 40% e il 55%. In caso di percentuali troppo alte per lunghi periodi la nostra abitazione potrebbe essere soggetta a muffe e condense, mentre in caso di percentuali troppo basse avremo un clima interno troppo secco può portare a problemi respiratori o secchezza delle mucose nasali o della pelle.

Tenere sotto controllo la temperatura interna della casa, quindi, può portare giovamento sia alla vostra salute che alla salute della stessa abitazione. E proprio per questo un buon igrometro non dovrebbe mancare dentro ogni abitazione.

Igrometro. Quale acquistare

Non è necessario spendere cifre particolarmente alte per avere un buon igrometro. I modelli più semplici, in vendita a meno di 10 euro, si limitano ad indicare la temperatura della stanza in cui sono posizionati e la percentuale di umidità. E questo è tutto ciò che vi serve di sapere. Occorre precisare, però, che l’igrometro si limita a indicarvi la percentuale di umidità: dovrete essere voi, poi, a capire come andare a modificare quella percentuale attraverso umidificatori o deumidificatori.

Salendo di prezzo troviamo igrometri con funzionalità aggiuntive fino ad arrivare agli igrometri pensati per le smart home, controllabili dal proprio smartphone e in grado di fornirci statistiche in tempo reale sulle variazioni della temperatura nelle nostre abitazioni, come quello proposto da EVE.

Igrometro. Come usarlo

Una volta acquistato l’igrometro, vi suggeriamo dei piccoli accorgimenti per utilizzarlo al meglio: