Idropulsori dentali: pro e contro, e come scegliere

L'idropulsore dentale, o doccia dentale, è l'alleato ideale nella cura quotidiana del cavo orale. Ecco come orientarsi per l'acquisto.

Per un’igiene orale ancora più accurata, esiste da tanti anni un valido, economico ed ecologico alleato. Ecco cos’è l’idropulsore dentale, detto anche “doccia dentale”, come si usa e come scegliere il modello più indicato per voi.

Idropulsore Dentale: Cos’è?

Si tratta di un dispositivo elettronico dotato di pompa che invia un getto d’acqua delicato ma mirato per eliminare i residui di cibo dalle gengive. In pratica, è l’equivalente liquido del filo interdentale, ma come tale non sostituisce né il filo interdentale né lo spazzolino; piuttosto, li affianca nelle routine di pulizia orale quotidiana.

Tutti i modelli in commercio dispongono di beccucci intercambiabili per assicurare l’igiene in famiglia, e in più integrano sempre funzioni di regolazione dell’intensità del getto d’acqua. In linea di massima è uno strumento sicuro e adatto a tutti, ma in particolar modo renderà felici i portatori di apparecchi ortodontici o protesi fisse che non possono utilizzare il comune filo interdentale.

Idropulsore Dentale: Pro & Contro

Tra i vantaggi dell’idropulsore dentale c’è sicuramente il massaggio gengivale che, nel corso del tempo, stimola la circolazione sanguigna, previene le infiammazioni e mitiga le gengiviti. Inoltre, è utile anche per la detersione della lingua. Chi lo desidera, infine, può aggiungere nel serbatoio d’acqua del colluttorio per aggiungere alla pulizia anche la disinfezione del cavo orale.

Gli svantaggi derivano più che altro da un cattivo uso. Innanzitutto, è importante non forzare troppo la mano, e regolare la pressione del getto ad un livello che non provochi dolore o sanguinamento. Soprattutto se sono le prime volte che usate un idropulsore, andateci piano e magari utilizzate acqua tiepida.

Inoltre, l’idropulsore non è un sostituto di filo interdentale e spazzolino, soprattutto a lungo termine. A differenza di questi ultimi, infatti, non esercita un effetto abrasivo e meccanico anche sulla placca batterica di vecchia formazione. L’idropulsore se le cava meglio con i residui di cibo tra i denti, e garantisce risultati migliori se viene utilizzato con assiduità.

In generale, a meno che soffriate di gengiviti croniche, non ci sono grosse controindicazioni nell’uso di un idropulsore dentale. Tuttavia, non sarebbe una cattiva idea chiedere prima il consiglio del dentista. Nessuno, meglio di lui, conosce le condizioni del vostro cavo orale.

Idropulsori Dentali: I Migliori Modelli 2021

Oral-B Oxyjet

Oral-B Oxyjet Idropulsore con Sistema di Pulizia in Profondità e Tecnologia con Microbollicine, 4 Testine di ricambio.

Un prodotto robusto e funzionale, che aiuta a migliorare la salute delle gengive arricchendo l’acqua di microbollicine di aria purificata. È perfetto per le famiglie, perché dispone di un capiente serbatoio d’acqua che riduce la frequenza di rabbocco; può essere usato assieme a del comune colluttorio.

Include il 1 sistema di pulizia Oxyjet con 4 testine Oxyjet.

Meco Idropulsore Dentale Professionale

Meco Idropulsore Dentale Professionale Idropulsore per Denti Portatile da Viaggio Irrigatore Orale Senza Fili USB Ricaricabile 300ML IPX8 Impermeabile.

Stiloso e potente, l’idropulsore Meco è completamente senza fili, perché include il serbatoio da 300ML direttamente nel gambo del dispositivo. È ricaricabile via USB e completamente impermeabile, con certificazione IPX8.

Dispone di 5 modalità di getto dell’acqua, e include 6 tipi di ugelli e una borsa per portarlo in palestra o in viaggio.

Blusmart Idropulsore Dentale Portatile

Come l’Oral-B Oxyjet, anche il Blusmart è progettato prevalentemente per un uso familiare; ma a differenza del primo, ha un formato incredibilmente compatto che può essere messo in valigia o perfino nel trolley.

Dispone di 5 modalità di pressione (da 10 a 100 psi) con getto rotante da 1400-1800 pulsioni/minuto. Completamente impermeabile, include un serbatoio da 500ml e 7 testine di ricambio. Grazie alla batteria integrata da 1900 mAh, garantisce 20 giorni di uso continuativo su singola ricarica.

Jkevow Premium Kit

Pulizia Dentale Premium kit Pulizia Denti Pulizia Dentale kit Rimuovere Macchie Ostinate dei Denti, Impurità e Residuo

Non è tecnicamente un idropulsore, ma è perfetto per completare il lavoro una volta finita la doccia dentale. Il Jkevow include 2 testine di pulizia e luce a LED per rimuovere anche le macchie più ostinate, come tè, caffè o tabacco, il tutto senza acqua. Supporta 3 modalità di pulizia, ed è completamente wireless, molto compatto, leggero e nella confezione include perfino raschietto e specchietto.

Il regalo perfetto per i più disciplinati con l’igiene dentale.