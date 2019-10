Ichnusa #ILNOSTROIMPEGNO: 71% italiani sensibile a esigenze territorio

Amore per il territorio e impegno in prima persona tra i punti cardine della campagna Ichnusa #ILNOSTROIMPEGNO: i risultati del sondaggio Doxa in Italia.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Prosegue l’attenzione di Ichnusa per il territorio e la comunità della Sardegna. Il progetto #ILNOSTROIMPEGNO dallo scorso dicembre ha visto diverse giornate di raccolta di rifiuti abbandonati, per contribuire a preservare la bellezza dell’isola, il tutto all’insegno del rispetto e della condivisione. Visione espressa anche attraverso uno spot diffuso attraverso le principali reti nazionali e che ha sottolineato l’amore dei sardi verso la propria terra.

Il via al progetto #ILNOSTROIMPEGNO è stato dato con la raccolta rifiuti nel quartiere Sant’Elia a Cagliari, resa possibile grazie alla collaborazione di Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Sassari. Un’iniziativa che ha voluto sottolineare un messaggio: tutti anche nel loro piccolo possono contribuire a tutelare il proprio territorio. Ha sottolineato Katia Pantaleo, Marketing Manager di Ichnusa:

Il percorso che ha dato vita a questa iniziativa è nato in modo molto naturale. La Sardegna è una terra preziosa, rispettarla è dovere di tutti e per farlo basta anche un piccolo gesto, come raccogliere un rifiuto abbandonato per strada. Abbiamo scelto di raccontare questo impegno attraverso uno spot sulle reti nazionali, nonostante sostenga un’iniziativa locale, perché crediamo che il messaggio intrinseco racconti dei valori condivisibili da tutti.

Ichnusa ha deciso poi di scoprire se tale sentimento fosse presente anche in altre Regioni. Per farlo ha commissionato a Doxa un’indagine dal titolo “Piccoli gesti che cambiano il mondo. Gli italiani e il loro impegno nel sociale”, realizzata nelle 20 Regioni italiane. Come ha riferito Alfredo Pratolongo, Dir. Comunicazione e Affari Istituzionali HEINEKEN Italia:

Abbiamo scelto di esplorare questo tema perché racconta molto di noi. Ichnusa è una birra profondamente legata al suo territorio e orgogliosa di essere sarda. Abbiamo tradotto il nostro legame con la Sardegna in iniziative come il Vuoto a Buon Rendere o la campagna #ILNOSTROIMPEGNO, che ha raccolto l’entusiasmo della comunità locale che si è unita ai dipendenti del Birrificio in alcune giornate di pulizia del territorio. Crediamo che i piccoli gesti, come quello di raccogliere un rifiuto abbandonato per strada, possano fare la differenza, in Sardegna come in qualsiasi altro luogo. Grazie a questa ricerca ci siamo scoperti in perfetta sintonia con le altre regioni del Paese. Il che ci ha fatto molto piacere. I nostri valori sono anche i valori in cui credono gli italiani, di tutte le età e collocazioni geografiche.

Secondo i dati ottenuti il 71% degli italiani intervistati considera l’impegno concreto per il proprio territorio “molto positivo e importante”, mentre un ulteriore 26% lo ritiene “abbastanza importante”. Livelli più alti di consenso, oltre l’80%, in Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Il 67% ha dichiarato di impegnarsi “molto o abbastanza” in maniera concreta, il 17% lo fa quasi tutti i giorni (valori più alti nel Lazio, in Campania e in Abruzzo).

Trentino Alto Adige e Basilicata la Regioni con i livelli più alti di chi “pensa di non fare abbastanza per la terra in cui vive”. Il 73% degli italiani ritiene che la propria comunità beneficerebbe di alcune variazioni nelle proprie abitudini quotidiane, mentre un ulteriore 37% preferisce iniziative di salvaguardia ambientale e il 24% di aiuto sociale.