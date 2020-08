I migliori Fitness Tracker e Smartband del 2020

Contano le calorie, i passi, la qualità del sonno e tengono sotto controllo il battito cardiaco. Ecco le migliori smartband del 2020.

Fitness Tracker, Smartband e Smartwatch: sono il trend del momento. Piccoli bracciali non invasivi che si connettono al telefono via Bluetooth e che monitorano una serie di parametri vitali durante la vita di tutti i giorni, il sonno e gli allenamenti; è un modo tecnologico e poco costoso di registrare l’andamento del nostro corpo. E per aiutarvi a scegliere il modello giusto per voi, ecco la classifica ragionata dei migliori prodotti del 2020.

Come Scegliere il Modello Giusto

Il mercato dei bracciali smart è oramai in pieno rigoglio. Ce ne sono di tutte le marche e forme, e per tutte le tasche; ma non lasciatevi ingannare da questioni futili come il design, che pure è importante ma non dovrebbe mai essere il faro che vi guida nella scelta.

Ciò che conta davvero infatti è la durata della batteria, l’affidabilità dei sensori e dei rilevamenti, e la bontà dell’app su cui vengono registrati i risultati; il nostro consiglio dunque è di lasciar perdere le marche sconosciute. La buona notizia però è che si può reperire sul mercato eccellenti prodotti anche per meno di 50€.

Quello a cui dovete guardare, scegliendo un bracciale fitness, è:

Qualità del Software: un’app fatta male, poco funzionale e localizzata in italiano con Google Traduttore non restituirà una buona esperienza utente; senza contare la scarsa integrazione con iOS o Android. Infine, se lo sviluppatore non è solido, rischiate di non poter più usare il bracciale al primo aggiornamento del sistema operativo sul telefono.

Autonomia: Un Apple Watch è il non plus ultra della categoria, ma ha una batteria che a malapena arriva a una giornata e mezza d'uso; una smartband è molto meno sofisticata, ma può durare anche un mese senza ricarica. Quanto spesso siete disposti a sfilare il dispositivo dal polso per ricaricarlo?

Un Apple Watch è il non plus ultra della categoria, ma ha una batteria che a malapena arriva a una giornata e mezza d’uso; una smartband è molto meno sofisticata, ma può durare anche un mese senza ricarica. Quanto spesso siete disposti a sfilare il dispositivo dal polso per ricaricarlo? Funzionalità: Ogni smartband offre funzionalità differenti, adatte a contesti diversi. Scegliete il prodotto giusto in base all’uso principale. Per il sonno? Per la palestra? Per le escursioni?

Display: Alcuni hanno un display, altri no; alcuni a colori, altri in bianco e nero. Se pensate di interagire spesso col bracciale, meglio prendere un display ampio e leggibile; se tutta l'interazione passa per il telefonino, il display è un superfluo mangia-batteria.

Fitness Tracker, Smartband o Smartwatch?

Prima di gettarci nella classifica, tuttavia, è importante comprendere la differenza che passa tra Fitness Tracker, Smartband e Smartwatch:

Smartband: È un dispositivo personale che tiene traccia della nostra attività come contapassi, calorie bruciate, tipo di alimentazione e qualità del sonno. In genere si tratta di gingilli poco costosi, dotati di un display molto piccolo che però garantiscono un’autonomia invidiabile di svariate settimane. A differenza del Fitness Tracker, dispongono spesso di mini-app e funzionalità avanzate, come la lettura delle notifiche del telefono, sveglia, trova cellulare e così via.

È un dispositivo personale che tiene traccia della nostra attività come contapassi, calorie bruciate, tipo di alimentazione e qualità del sonno. In genere si tratta di gingilli poco costosi, dotati di un display molto piccolo che però garantiscono un’autonomia invidiabile di svariate settimane. A differenza del Fitness Tracker, dispongono spesso di mini-app e funzionalità avanzate, come la lettura delle notifiche del telefono, sveglia, trova cellulare e così via. Fitness Tracker: Anche detto Activity Tracker, è un bracciale (spesso privo di display) robusto ed efficiente, pensato per le persone sportive. È impermeabile e privo di fronzoli. Serve a tenere sotto controllo il proprio corpo, niente di più, niente di meno.

Anche detto Activity Tracker, è un bracciale (spesso privo di display) robusto ed efficiente, pensato per le persone sportive. È impermeabile e privo di fronzoli. Serve a tenere sotto controllo il proprio corpo, niente di più, niente di meno. Smartwatch: È l’orologio 2.0, quello intelligente. Dispone di sensori come i fitness tracker, ma il display più ampio consente un livello d’interazione molto superiore. Di solito, uno smartwatch consente di effettuare chiamate in vivavoce, di interagire con un assistente virtuale e di gestire la domotica; ecco perché talvolta supporta anche le SIM. Inoltre, ha quasi sempre un vero e proprio App Store in cui scaricare ulteriori applicazioni. È il più sofisticato ma anche il più costoso tra i tre, e quello dotato dell’autonomia più scarsa, da 24 ore a pochi giorni.

Il divario tra le tre categorie è molto più sfumato di quel che non si direbbe, e oramai esistono prodotti ibridi che possono soddisfare qualunque desiderio e budget. Qui di seguito, trovate la lista del non plus ultra -a un prezzo ragionevole- del 2020.

Xiaomi Mi Band 5

È il successore del fortunato Mi Band 4 di Xiaomi. Display a colori ancora più ampio (+20%), sensore cardio più preciso e soprattutto nuovo sistema di ricarica magnetica, molto più pratico. Sul fronte software, Mi Band 5 è in grado di tracciare fino a 11 attività sportive diverse, possiede una maggior capacità di personalizzazione dal punto di vista estetico (Quadranti personalizzati) e può monitorare sonno, livelli di stress e ciclo mestruale.

L’unica contropartita è che per ora le uniche lingue disponibili per il bracciale sono inglese, cinese e giapponese, ma presto arriverà la localizzazione in italiano; l’app per smartphone invece supporta perfettamente la nostra lingua. In alternativa, potete scegliere la Mi Band 4 che è molto simile, costa parecchio meno ed ha già il supporto all’italiano.

Honor Band 5

Ampio schermo da 0,95 pollici amoled dotato di un robusto display touchscreen a colori in vetro, resistente ai graffi; la batteria da 100 mAh garantisce due settimane di uso continuato; in più integra cardiofrequenzimetro, sensore per il livello di ossigenazione del sangue, monitoraggio sonno, NFC e Bluetooth per la connessione al cellulare.

La scocca impermeabile lo rende adatto a tutti gli usi, inclusa la piscina. Dispone delle seguenti mini-app preinstallate:

Data e ora

Contapassi

Frequenza cardiaca

SpO2 (ossigenazione sangue)

Analisi Sonno

allenamento

messaggi ricevuti

Impostazioni

Fitbit Charge 4

È il più costoso della carrellata, ma è anche parecchio sofisticato. Compatibile sia con iOS che con Android, garantisce una durata della batteria fino a 1 settimana e include:

GPS integrato

Registrazione dell’attività sportiva

Monitoraggio del sonno

Resistenza all’acqua fino a 50 metri

Notifiche

Fitbit Pay

Controlli Spotify (solo abbonamenti Premium)

Samsung Galaxy Fit e

Leggero e compatto, il Samsung Galaxy Fit è un fitness tracker dotato di autonomia di 2 settimane, e di una notevole resistenza a urti, polvere e acqua grazie alla certificazione di grado militare MIL-STD 810 e in più regge le immersioni fino a 5 Atmosfere.

Include monitoraggio sonno, monitoraggio allenamento (con registrazione automatica dei risultati dopo 10 minuti di attività) e ovviamente si interfaccia a perfezione con i telefoni Samsung.