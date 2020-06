I migliori accessori per monopattini elettrici: caschi, specchietti e luci

Ora che i monopattini elettrici diventeranno la norma nelle nostre città, è importante acquistare gli accessori giusti per proteggersi in mobilità. Ecco i migliori.

Le nuove esigenze di mobilità create dall’epidemia e gli incentivi fiscali stanno contribuendo a rimodellare drasticamente il sistema dei trasporti come lo conoscevamo. Presto, nelle grandi e medie città, ci si sposterà sempre più con mezzi alternativi, come biciclette, pattini, skateboard e soprattutto con monopattini elettrici. Ecco perché abbiamo pensato di stilare una lista dei migliori accessori disponibili, considerato che alcuni di essi sono obbligatori per legge.

Casco: Obbligo di indossare il casco per i minorenni

Obbligo di indossare il casco per i minorenni . Luci: Obbligatorie anteriori e posteriori nelle ore di notturne; le ammende per i trasgressori variano da 100 a 400€.

Obbligatorie anteriori e posteriori nelle ore di notturne; le ammende per i trasgressori variano da 100 a 400€. Giubbotto: da mezz’ora dopo il tramonto o quando le condizioni atmosferiche impongano l’accensione dell’illuminazione stradale, ai conducenti è fatto obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. La sanzione, per i trasgressori, varia da 50 a 200€.

Casco

Il My Future Innovation è un casco unisex da Adulto, di taglia M in colore bianco dotato di:

Cuffie da bicicletta Bluetooth per ascoltare musica e telefonare durante la pedalata

Luci LED, luci di direzione e telecomando posto su manubrio

Funzione SOS con invio della posizione GPS.

È un prodotto di elevata qualità e con ottime recensioni che potete acquistare a 99€ su questa pagina di Amazon.

In alternativa, c’è il più economico Tomshoo, un Casco Bici con Visiera Magnetica Removibile super leggero e integrale, unisex per adulti. Esiste nelle stilose varianti bianco-nero, nero-bianco e nero-rosso. È regolabile con un tocco, e adattabile a tutte le taglie grazie ad un ingegnoso sistema di regolazione della circonferenza della testa.

È dotato di una visiera magnetica dal design esclusivo che blocca sole e polvere e che può essere rimossa con un semplice gesto. Il casco è traspirante, grazie alle 18 prese d’aria che contribuiscono a ridurre la sudorazione. La fodera interna può essere tolta per la pulizia ciclica, mentre la struttura esterna è fatta di resistente PC e schiuma di EPS.

Costa solo 31,99€ su questa pagina di Amazon.

Giubbotto

Il gilet catarifrangente Geldee offre bande riflettenti regolabili e ad alta visibilità per tutte le attività all’aperto, dal monopattino al jogging, incluso ciclismo, escursioni e pattinaggio. Queste le caratteristiche di prodotto:

Alta riflettività: 4 cm di larghezza + 1,5 cm di strisce catarifrangente, per una riflettività a 360°

4 cm di larghezza + 1,5 cm di strisce catarifrangente, per una riflettività a 360° Leggero e morbido: regolabile per una perfetta vestibilità, adatto a tutti. Inoltre è comodissimo da allacciare.

regolabile per una perfetta vestibilità, adatto a tutti. Inoltre è comodissimo da allacciare. Multifunzione: ha un design regolabile e traspirante, adatto anche all’estate. Può essere indossato da adulti e bambini.

ha un design regolabile e traspirante, adatto anche all’estate. Può essere indossato da adulti e bambini. Sacca inclusa: con la pratica borsa, il gilet catarifrangente occupa sempre pochissimo spazio.

Costa solo 8,99€ inclus spedizioni Prime su questa pagina di Amazon.

Luci

Le Luci Monopattino LED Wostoo è un sistema di illuminazione per bici e monopattini USB con 5 modalità Luce, batteria al Litio 1200 mAh integrata, scocca Impermeabile e faro posteriore incluso.

È facile da installare e rimuovere, grazie alle staffe di cui è dotato, e permette di regolare liberamente l’orientamento dei fari; le luci sono capaci di 400 lumen ad alta luminosità.

Costa solo 19,99€ con spedizione gratuita su questa pagina di Amazon.