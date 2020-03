I bambini che trascorrono più tempo all’aperto sono più felici

I bambini hanno dovuto rispondere ad alcune domande. Il primo blocco era legato alla sostenibilità dei loro comportamenti, espressa in termini di: altruismo (donazione dei vestiti, aiutare persone in difficoltà, sostenere la Croce Rossa e altre), parsimonia (acquisto di più cibo rispetto a quello che si può mangiare, acquistare scarpe per abbinarle a qualsiasi vestito ecc.), ecologia (riciclo, riutilizzo degli oggetti, risparmiare acqua, spegnere le luci e fare la raccolta differenziata).

Trascorrere più tempo all’aperto e in mezzo alla natura fa sentire i bambini più felici. A confermare quelle che sono indicazioni finora riservate agli adulti sono i ricercatori del Sonora Institute of Technology, che hanno analizzato i profili di 296 giovanissimi di età compresa tra 9 e 12 anni residenti in una città situata nel nord-ovest del Messico. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers of Psychology.

