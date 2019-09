Hyundai, monopattino elettrico con 20 km di autonomia

Fonte immagine: Hyundai

Hyundai ha presentato un prototipo di monopattino elettrico per la mobilità urbana dotato di 20 Km di autonomia.

Parliamo di: Monopattini elettrici

La micromobilità elettrica è un settore in forte espansione. Per esempio in italia è stata avviata una sperimentazione per consentire l’utilizzo legale di mezzi di trasporto come monopattini elettrici e hoverboard in aree urbane per verificare le possibilità di impiego, soprattutto in ottica di decongestionare il traffico cittadino. Hyundai ha deciso di entrare in questo settore sempre più dinamico, presentando un suo prototipo di monopattino elettrico.

La base di partenza è quella di un concept mostrato al CES del 2017. Il costruttore di automobili coreano ha quindi perfezionato questo concept proponendo un monopattino elettrico dotato di trazione posteriore, batteria al litio ad alta capacità e luci anteriori e posteriori. Elemento “curioso” di questo mezzo di trasporto la trazione posteriore. Normalmente nei monopattini elettrici la trazione è anteriore. Una scelta fatta per migliorare sicurezza e stabilità. Inoltre gli ingegneri del Gruppo hanno aggiunto sospensioni alla ruota anteriore per garantire una guida più fluida, anche su superfici irregolari.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche di questo monopattino elettrico di Hyundai il costruttore ha deciso di inserire una batteria al litio da 10,5 Ah, in grado di garantire 20 Km di autonomia. La velocità massima è di 20 Km/h. Grazie al peso di 7,7 Kg il monopattino elettrico è facilmente trasportabile. Ovviamente può essere piegato per essere più agevolamene trasportato o riposto nel baule dell’auto. Presente un display digitale che mostra lo stato della batteria e la velocità, mentre per la guida notturna il monopattino elettrico è dotato di due fari anteriori a LED curvi e due fanali posteriori.

In una sua futura evoluzione Hyundai conta di inserire pure un sistema di frenata rigenerativa per aumentare l’autonomia di questo mezzo di trasporto del 7%. In futuro questo monopattino elettrico potrebbe essere integrato sui modelli Hyundai e Kia. All’interno del veicolo il monopattino elettrico viene caricato automaticamente utilizzando elettricità prodotta durante la guida, assicurando così una guida senza interruzioni.