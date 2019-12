Ho’oponopono: significato e pratica del mantra hawaiano

L'Ho'oponopono è una pratica che può portare diversi benefici per l'umore e per raggiungere la felicità: significato e pratica del mantra hawaiano.

Ho’oponopono è una pratica in grado di rivoluzionare del tutto lo stile di vita di chi è costretto a vivere in un ambiente stressante e fortemente negativo. Ha origine nelle Hawaii, pur poggiando le basi su alcuni concetti provenienti dalla cultura polinesiana (in particolare quello di errori, espresso con il termine “hara” o “hala”. Il centro di tutto è la consapevolezza di ciò che si rappresenta e di quello che ciascun individuo contribuisce a creare ogni giorno.

Qualsiasi azione operata o frase pronunciata avranno ripercussioni sul mondo circostante, portando a effetti positivi o negativi sulla propria vita. Praticare l’Ho’oponopono aiuta a comprendere tale meccanismo e a orientare le proprie energie verso la giusta direzione. Un comportamento che permetterà di migliorare non soltanto il proprio umore, agendo come una sorta di rimedio naturale, ma di cambiare l’approccio stesso alla vita di tutti i giorni.

Significato

L’Ho’oponopono ha come traduzione più o meno letterale quella di “Rimettere le cose al loro posto”. Perdono e gratitudine: questi sono i due concetti fondamentali con cui deve familiarizzare chi si avvicina a questa pratica. Essere capaci di perdonarsi per i propri comportamenti sbagliati è fondamentale per chi segue l’Ho’oponopono, così come l’essere grati a se stessi per un’azione positiva, in quanto il proprio comportamento è ritenuto alla base di ciò che di buono o di negativo accade nella vita.

In origine si riteneva che il perdono dovesse avvenire rivelando i propri errori alla comunità, così che tali “imperfezioni” non pesassero più sulla propria esistenza e non fossero quindi più in grado di nuocere. Con il tempo tale fase è diventata più “intima” e può essere svolta per proprio conto; ovviamente la confessione deve essere sincera e il pentimento sentito. L’obiettivo finale è quello di sistemare le cose, mettendo al primo posto le buone relazioni personali.

Pratica

Secondo l’Ho’oponopono ciascuna persona fa parte dell’energia dell’universo, e attraverso le proprie azioni influenza l’universo stesso. Di conseguenza comportarsi in maniera poco edificante dà origine a conseguenze spiacevoli che porteranno a eventi considerati “negativi”. Perdonare se stessi per aver commesso tali errori e impegnarsi affinché non avvengano più è ciò che serve per cambiare le cose.

Un modo per praticare l’Ho’oponopono nella vita di tutti i giorni è quello di ripetere come un mantra le quattro espressioni che ne identificano in un certo qual modo l’essenza: “mi dispiace”, “perdonami”, “grazie”, “ti amo”. Occorre inoltre prestare particolare attenzione a quello che è il proprio comportamento, che deve essere sempre orientato alla produzione di effetti positivi per il mondo, di cui il proprio spirito fa parte.

Attraverso questo mantra si dovrà inoltre cercare di entrare in contatto con il proprio “io” interiore, quello che guida i desideri alla base della felicità personale. Attraverso il perdono dei propri errori e la gratitudine per aver messo in atto comportamenti positivi arriveranno alcuni benefici, che vanno da un migliore gestione della rabbia o delle emozioni negative fino a un maggiore controllo dello stress. Il tutto passando attraverso un’accresciuta fiducia in se stessi e in un approccio più ottimista alla vita.