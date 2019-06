Honda e: svelate le caratteristiche, oltre 200 Km di autonomia

Fonte immagine: Honda

La citycar elettrica Honda disporrà di oltre 200 Km di autonomia grazie ad un pacco batteria raffreddato a liquido da 35,5 kWh.

Parliamo di: Auto elettriche

Honda e, la piccola citycar elettrica del costruttore giapponese, sarà anche “piccola” nelle dimensioni perché la sostanza è, invece, di quelle importanti. Visto che si parla di Honda, che è solita fare le cose per bene, questo non stupisce poi troppo. I giapponesi hanno condiviso una prima serie di informazioni tecniche su questa interessante autovettura.

Trattandosi di un’auto elettrica per la città, l’autonomia potrebbe passare in secondo piano, ma anche in tal senso Honda ha voluto comunque garantire un range di percorrenza più che adeguato. Il costruttore giapponese ha deciso di installare un pacco batteria da 35,5 kWh in grado di garantire oltre 200 Km di autonomia. Nessun problema quindi per gli spostamenti urbani e nemmeno per qualche gitarella fuori porta visto che Honda e supporta la ricarica rapida (DC), che garantisce di raggiungere l’80% della capacità in appena 30 minuti di ricarica. Inoltre il pacco batterie è raffreddato a liquido e questo dovrebbe garantire una sua lunga longevità con degradi molto lenti nel tempo.

Honda e dispone di un telaio dedicato che ha permesso di collocare le batterie nella parte più bassa e centrale per ottimizzare il baricentro. Il risultato è una distribuzione del peso che raggiunge il 50% sull’asse anteriore e il 50% sull’asse posteriore. Questa perfetta ripartizione, assieme alla trazione posteriore e alle sospensioni in alluminio indipendenti, dovrebbero donare alla Honda e una guida piuttosto divertente anche perché come tutte le auto elettriche anche questa potrà contare su una coppia motrice sempre disponibile.

La produzione inizierà nella seconda metà dell’anno, ma il prezzo purtroppo ancora non si conosce. Tuttavia l’interesse verso questa autovettura è davvero molto alto. Honda ha aperto per alcuni Paesi da un po’ di tempo una pagina in cui è possibile prenotare l’auto lasciando una piccola caparra. Sembra che gli interessati a lasciare l’anticipo siano stati già parecchi, oltre 30 mila.