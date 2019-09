Honda e, la versione di serie debutta al Salone di Francoforte

Fonte immagine: Honda

Honda e si svela nelle prime immagini ufficiali del modello di serie che debutterà al Salone di Francoforte.

Parliamo di: Auto elettriche

Della citycar elettrica Honda e se ne è parlato molto negli ultimi mesi per il suo design particolare e per i suoi contenuti altamente tecnologici. Adesso questa sicuramente interessante auto elettrica è pronta a debuttare nella sua veste finale al Salone di Francoforte che inizierà tra pochi giorni. Nell’attesa la casa giapponese ha condiviso le prime immagini ufficiali della versione di serie della Honda e.

Questa auto elettrica è per Honda un passo fondamentale dell’obiettivo di arrivare a commercializzare in Europa solo vetture con tecnologia elettrificata entro il 2025. Honda e è particolare sin dal design, chiara espressione del moderno stile di vita urbano. Dimensioni compatte e linee essenziali ne caratterizzano le forme. Che ci sia tanta tecnologia lo si nota sin dall’esterno visto che gli specchietti laterali sono stati sostituiti da delle telecamere, che proiettano le immagini in tempo reale sui due schermi posti ai lati dell’abitacolo.

È però dentro che la Honda e sa distinguersi. La plancia è composta da ben 5 display. Baricentro, il doppio schermo touch LCD da 12.3 pollici da cui è possibile accedere a tutte le informazioni del sistema infotelematico. Conducente e passeggeri potranno accedere a tutte le informazioni del sistema. Presenti poi i due display degli specchietti laterali digitali e un un display digitale che sostituisce la classica strumentazione analogica. Ovviamente la Honda e è un’auto connessa e può essere gestita da remoto attraverso un’app.

Per quanto riguarda il powertrain, Honda e dispone di un motore elettrico che sarà offerto con due livelli di potenza: 136 e 154 cavalli. Honda e accelera da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi. Il costruttore ha scelto un pacco batteria da 35.5 kWh in grado di garantire un’autonomia sino a 220 Km nel ciclo di omologazione WLTP.

L’auto elettrica dispone anche di un sistema di ricarica veloce in corrente continua che permette di raggiungere fino all’80% della capacità in soli 30 minuti. I clienti potranno effettuare online un pre-ordine in Germania, Francia, Norvegia e nel Regno Unito oppure, negli altri mercati europei, registrare il proprio interesse sul sito ufficiale Honda.