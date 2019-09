Honda e debutta al Salone di Francoforte: i prezzi italiani

Fonte immagine: Honda

Honda e debutta nella sua versione di serie al Salone di Francoforte: due livelli di potenza, prime consegne nel 2020 e prezzi italiani da 35500 mila euro.

Parliamo di: Auto elettriche

Al Salone di Francoforte Honda ha finalmente tolto i veli alla Honda e, la city car elettrica che dispone di un carattere tutto suo, merito di un design molto particolare e di interni più simili a quelli di un’astronave. Di lei se ne è parlato molto negli ultimi mesi, ma finalmente la versione finale, quella che verrà commercializzata, può essere toccata con mano. Chiunque si recherà al Salone dell’auto potrà toccarla e salire a bordo.

Contestualmente Honda ha svelato pure i prezzi di questa sua auto elettrica, anche quelli per il mercato italiano. Come già previsto la Honda e non costerà poco, anzi, gli interessati dovranno prepararsi a sborsare qualcosa in più rispetto a quanto chiedono i più diretti brand rivali che offrono autovetture simili. La fascia di prezzo per il mercato italiano partirà dai 35.500 euro per arrivare fino a circa 39.000 euro. Le prime consegne sono in programma per l’inizio dell’estate 2020.

Non poco dunque, ma sicuramente in linea con i contenuti offerti. Più nello specifico i 35.500 euro sono per la versione base, quella con motore elettrico da 136 cavalli. Se si vuole la versione più “sportiva” con motore elettrico da 154 cavalli sarà necessario spendere qualcosina in più.

Entrambi i modelli disporranno del medesimo pacco batteria da 35.5 kWh in grado di assicurare un’autonomia fino a 220 km. Trattandosi di un’auto per la città il livello di percorrenza è più che sufficiente e permette anzi di avventurarsi anche in qualche giro fiori porta, potendo sfruttare pure il supporto alla ricarica rapida in corrente continua (l’80% della capacità si raggiunge in 30 minuti).

La Honda e stupisce però per la tecnologia e lo si nota sin dall’esterno visto che gli specchietti laterali sono stati sostituiti da due videocamere. All’interno la plancia digitale a tutta ampiezza, composta dai cinque display HD del sistema di Infotainment connesso di nuova generazione, si integra alla perfezione nell’abitacolo moderno e confortevole, rifinito con materiali sofisticati e morbidi al tatto.

I servizi connessi e le app accessibili dalla plancia digitale touch possono essere attivati anche con i comandi vocali grazie all’Assistente Personale Honda. Anche a distanza, i clienti della Honda e possono godere della massima tranquillità offerta dalla connessione remota con l’auto attraverso l’applicazione per smartphone My Honda+.

Un’auto elettrica decisamente interessante che è già un successo per il costruttore giapponese. Quasi 40.000 clienti in tutta Europa hanno già registrato il loro interesse sulla Honda e collegandosi al sito dedicato a questo modello.