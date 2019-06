Hepic, prima barca a idrogeno per il trasporto passeggeri

Fonte immagine: Hepic

Al Salone Nautico di Venezia fa il suo debutto Hepic, imbarcazione a idrogeno per il trasporto passeggeri.

L’idrogeno nel futuro green del trasporto passeggeri a Venezia. Al Salone Nautico in programma fino a domenica 23 giugno 2019 presso l’Arsenale della Serenissima è presente Hepic, barca alimentata proprio con il carburante “green” e destinata a far parlare di sé già da subito. Questo perché potrebbe diventare la prima imbarcazione alimentata a idrogeno a trasportare turisti e residenti in giro per la laguna.

Il battello alimentato a idrogeno è frutto di un lavoro durato due anni e un investimento di circa 1,5 milioni di euro da parte di Alilaguna e Cantieri Vizianello (co-finanziato al 55% grazie a un Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare. Hepic promette emissioni zero, essendo privo di un motore endotermico, nessun inquinamento acustico e la possibilità di viaggiare con alimentazione 100% elettrica in caso di malfunzionamento del propulsore principale.

Hepic ha una lunghezza di 16 metri, una larghezza di 3,2 e può ospitare 24 passeggeri. Gli unici ostacoli a un suo pieno impiego per il trasporto passeggeri lagunare sarebbero di tipo normativo secondo quanto sottolineato da Fabio Sacco, presidente Alilaguna: