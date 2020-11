Hangover: 5 modi green per superare il dopo sbornia

Fonte immagine: Istock

Mal di testa, stanchezza, dolori muscolari, spesso anche mal di stomaco sono tutti sintomi dell'hangover: ecco come uscirne in modo green.

Parliamo di: Alcol

Mal di testa, stanchezza, dolori muscolari, spesso anche mal di stomaco: vi siete appena svegliati in hangover. Comunemente conosciuto come dopo sbornia, questa è la condizione che coglie chi ha bevuto molto e il giorno dopo sta ancora male per l’alcol. Per riprendersi da questo stato, esistono 5 modi assolutamente naturali per affrontare al meglio la giornata.

5 modi naturali per superare velocemente l’hangover

Se non siete astemi sicuramente vi sarà capitato almeno una volta nella vita di sperimentare la fastidiosa sensazione di hangover. Come si supera? Grazie a 5 metodi green e naturali per far partire al meglio la giornata: