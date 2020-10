Halloween 2020 in casa e DPCM: regole e consigli

Chi vorrà festeggiare Halloween 2020 in casa sarà chiamato a rispettare alcune semplici regole per festeggiamenti in sicurezza.

Halloween 2020 sarà senz’altro una ricorrenza difficile da dimenticare. Sia per l’emergenza Coronavirus che per la necessità di adattare i festeggiamenti alle limitazioni previste dalle misure anti Covid-19. Attualmente gli ultimi riferimenti validi sono stati forniti dal DPCM firmato il 13 ottobre dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 ha previsto diverse misure, volte a contrastare la nuova possibile ondata di Coronavirus in Italia. Inevitabile che le disposizioni adottate si riflettano anche sui festeggiamenti per la notte di Halloween.

Halloween 2020 in casa, regole

L’emergenza Coronavirus costringerà quest’anno a ripensare anche i festeggiamenti per Halloween. Proibiti gli eventi nei ristoranti e nei locali, sarà possibile organizzare piccole feste all’interno della propria abitazione. Questo non vorrà però dire che si potranno aggirare le misure anti Covid-19. Semplicemente si dovranno rispettare delle regole specifiche.

La prima raccomandazione è quella di evitare per quanto possibile ogni tipo di festa, anche privata. Nel caso tale indicazione fosse disattesa entrano in gioco specifici parametri di riferimento. A cominciare dal numero degli invitati, che avrà un tetto prestabilito. Come si legge nell’articolo 1, comma 6, al punto n:

[…]Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.[…]

Nel caso in cui alla festa partecipassero più di sei persone, ma risultassero tutte conviventi (ovvero domiciliate all’interno del medesimo nucleo abitativo) tale raccomandazione non risulterà applicabile.

Qualora risultino presenti soggetti non conviventi, sempre entro i limiti sopracitati, gli invitati dovranno prestare le necessarie accortezze. Applicando il distanziamento minimo di 1 metro e laddove impossibile utilizzando mascherine e altri DPI.

Consigli

Halloween 2020 sarà un’edizione molto particolare per questa celebrazione d’origine celtica. Festeggiarla in casa è una scelta che può risultare sicura e al contempo molto divertente. Basterà tenere a mente alcune semplice regole e seguire qualche consiglio utile.

Innanzitutto può rappresentare un’occasione per dare sfogo alla propria creatività in cucina, realizzando una cena e soprattutto dolcetti a tema. Biscotti “dita di strega” e tranci di pizza in versione “mummia” possono essere alcuni esempi. Si raccomanda in ogni caso di evitare la soluzione “buffet”, ma di prevedere pasti monoporzione, soprattt

Decorare la casa con zucche spaventose, ragni e altre decorazioni fai da te può completare il quadro. Basterà aggiungere un po’ di musica e qualche amico, quelli buoni, per rendere la serata memorabile.

Cena a tema, musica e magari una maratona di film horror o ispirati alla tradizione di Halloween possono rappresentare una miscela perfetta per una serata all’insegna del terrore e del divertimento.