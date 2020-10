Griu, il gatto vampiro che tutti rifiutavano

Fonte immagine: Unsplash

Il gatto Griu è stato scacciato da tutti per i denti un po' sporgenti che lo fanno assomigliare a un vampiro, ora è una mini star del web.

Parliamo di: Gatto

Sono bastati due denti sporgenti per trasformare l’adorabile gatto Griu in un animale da scacciare e da rifiutare durante il giro in rifugio. Il micione dal manto nero fumo da tempo stazionava in un centro per animali in Russia, ignorato bellamente da tutti gli avventori del luogo perché turbati dal suo aspetto. Il felino dall’atteggiamento pacifico era finito impropriamente in un angolo per la presenza di due denti inferiori molto lunghi ed evidenti.

Così presenti da farlo somigliare a una sorta di gatto vampiro, e per questo motivo considerato stregato e portatore di sfortuna. Una nomea davvero infelice per un micione così elegante e particolare, che rischiava però di vivere il resto della sua esistenza in un freddo box del rifugio. Per fortuna di lui si è perdutamente innamorata Olga che, adottandolo, gli ha così concesso una seconda possibilità di riscatto.

Gatto Griu testimonial per la notte delle streghe

Da gatto rifiutato e scacciato per il suo aspetto fisico Griu è stato elevato al ruolo di testimonial per la notte di Halloween, ma anche in una mini star da social network. La sua proprietaria ha aperto un profilo Instagram dove pubblica scatti del gattone accanto a libri e articoli da vendere, così da recuperare qualche soldo per sovvenzionare i rifugi per animali di zona.

Olga, di casa a Ekaterinburg in Russia, è un’appassionata di animali. In particolare degli esemplari più particolari e magari meno accattivanti agli occhi della gente comune. Oltre a Griu la giovane ha adottato altri cagnolini, uno in particolare è tripode e anche lui proviene da un rifugio. Sul profilo Instagram gli animali posano teneramente agghindati con abiti, fiocchetti e cappellini. Ma nelle ultime foto pubblicate il tema dominate è Halloween e Griu sembra essere il testimonial perfetto, con tanto di mantello nero sulla schiena.

Il gatto ora è una piccola celebrità che tutti vorrebbero adottare, infatti Olga è sommersa da richieste riguardanti la razza di provenienza e il singolare morso. Ma Griu non è in vendita e può finalmente godersi la serenità di una vita in casa protetto dall’amore della giovane.

Fonte: Q'huboBogotà