Greta Thunberg va bene a scuola, la risposta agli haters

Pubblicata la pagella di Greta Thunberg in risposta agli attacchi subiti dalla sedicenne svedese sulla questione istruzione.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Le assenze per sostenere i FridaysForFuture sembrano non aver intaccato il rendimento scolastico di Greta Thunberg. Aver “saltato” le lezioni per i venerdì a favore del clima non avrebbero compromesso gli studi della giovane ambientalista svedese, sostiene il quotidiano svedese Dagens Nyheter che ne ha pubblicato la pagella, che al contrario avrebbe raggiunto il massimo dei voti in 14 materie sulle 19 totali.

I voti migliori Greta Thunberg li avrebbe conseguiti in materie come ad esempio matematica, storia, inglese e francese, mentre si sarebbe “fermata” alla B (il 9 in Italia) in svedese, ginnastica e scienze del consumo.

Il coinvolgimento di Greta Thunberg nelle manifestazioni contro i cambiamenti climatici in giro per il mondo non avrebbero quindi compromesso l’istruzione della sedicenne svedese, come alcune voci del Web hanno insinuato nelle scorse settimane. Quattordici “A” per lei, che ha concluso con tali risultati il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje di Stoccolma.

Il prossimo anno però l’istituto scolastico di Stoccolma dovrà fare a meno della sua alunna più celebre, in quanto Greta ha annunciato nelle scorse settimane che privilegerà la lotta ai cambiamenti climatici, ritenuta in questo momento “la priorità”.

Diversi inoltre gli impegni che già attendono la giovane ambientalista svedese, a cominciare dal Summit ONU sul clima in programma a settembre nella città di New York. Luogo che raggiungerà dopo una traversata oceanica in nave, per evitare di prendere un mezzo considerato altamente inquinante come l’aereo. Tappa successiva in Cile, a Santiago, per la Conferenza Mondiale sul Clima.