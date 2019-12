Greta Thunberg: un anno di scioperi e ancora ignorano il clima

Fonte immagine: Wikimedia Commons

Greta Thunberg accusa i politici mondiali di ignorare l'emergenza climatica e il crescente numero di persone che chiedono interventi urgenti e concreti.

I politici mondiali continuano a ignorare i cambiamenti climatici nonostante un anno di scioperi e le evidenze degli scienziati. Questa è l’accusa lanciata da Greta Thunberg, intervenuta durante una conferenza stampa a Madrid, sede anche della COP25 sul clima. Ai capi di governo riuniti nella capitale spagnola la giovane ambientalista svedese ha rivolto parole dure, in risposta a una domanda posta dai giornalisti presenti.

I cambiamenti climatici sono una realtà e la gente sta soffrendo, ripete Greta Thunberg, i politici di tutto il mondo non possono continuare a ignorare la situazione:

Stiamo scioperando da un anno, ma non è successo ancora nulla. Si sta ignorando la crisi climatica e finora non c’è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare così, vogliamo azione e subito perché la gente sta soffrendo e morendo per questa emergenza climatica, non possiamo aspettare ancora. Credo e spero sinceramente che dalla COP25 venga fuori qualcosa di concreto, e più consapevolezza collettiva, in modo che tutti si accorgano dell’urgenza.

Arrivata a Madrid dopo essere approdata a Lisbona, viaggiando dagli Stati Uniti al Portogallo a bordo di un catamarano anziché in aereo, Greta ha partecipato alla Marcia per il Clima e ha sottolineato il fatto che venerdì 6 dicembre si è svolto anche il quinto Sciopero per il Clima (Climate Strike) in un anno. Malgrado la stessa Thunberg parlerà in occasione della COP25 (Conferenza ONU delle Parti), la sedicenne svedese invita inoltre a non focalizzarsi su di lei:

Non devono ascoltare me prima di altri. Io sono solo un’attivista climatica, una piccola parte di un movimento grande.

Di seguito il video integrale dell’intervento di Greta Thunberg, presente insieme ad altri attivisti, in occasione dell’incontro “La Casa Encendida” (“La Casa in Fiamme”, risposte in inglese non sottotitolato):