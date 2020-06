Greta Thunberg: trattare il clima con la stessa urgenza del Covid-19

Greta Thunberg ha chiesto ai governanti mondiali che l'emergenza climatica venga trattata con la stessa urgenza della pandemia di Coronavirus.

L’emergenza climatica deve essere trattata con la stessa urgenza della pandemia di Covid-19. Questo il nodo centrale delle dichiarazioni di Greta Thunberg, rilasciate durante un’intervista alla BBC. La 17enne svedese ha dichiarato di apprezzare l’appello di alcuni governanti ad ascoltare la scienza e gli scienziati, ma di ritenere che ai leader mondiali manchi il coraggio di mettere in atto le azioni necessarie a salvare il Pianeta.

Lotta contro i cambiamenti climatici che deve partire da un ripensamento delle abitudini di vita, ha dichiarato Greta Thunberg. La giovane ambientalista ha riferito, in relazione proprio alle “promesse” di alcuni leader mondiali:

Improvvisamente le persone al potere stanno dicendo che faranno ciò che serve perché non si può dare un prezzo alla vita umana.

Tuttavia diversi sono stati i casi di politici, prosegue Greta, che hanno scelto gesti “teatrali” senza poi intraprendere azioni concrete. Un riferimento in particolare è per i governanti che in occasione dell’Assemblea ONU si sono fatti fotografare con lei. Rivolgendosi a loro, Greta ha aggiunto:

Forse lo hanno fatto per far dimenticare la vergogna della loro generazione che ha deluso tutte le generazioni future. Immagino che forse li aiuta a dormire la notte.

La giovane ambientalista svedese ha toccato infine un tema sul quale si è scatenato un forte dibattito, negli USA come nel resto del mondo. Si tratta delle proteste legate al movimento “Black Lives Matter”, scaturito dalla morte dell’afroamericano George Floyd:

Credo che la società abbia superato un punto di svolta, non possiamo più distogliere lo sguardo da ciò che ha ignorato per così tanto tempo se si tratta di uguaglianza, giustizia o sostenibilità. Le persone stanno iniziando a trovare la propria voce, per capire che possono effettivamente avere un impatto. L’umanità non ha ancora fallito.

Fonte: BBC