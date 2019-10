Greta Thunberg su una Tesla Model 3 grazie a Arnold Schwarzenegger

Fonte immagine: Arnold

Schwarzenegger ha deciso di offrire una Model 3 a Greta Thunberg per poter viaggiare senza problemi e in elettrico durante la sua tournée nel Nord America.

Parliamo di: Greta Thunberg

Arnold Schwarzenegger è sempre stato molto sensibile alle tematiche ambientali e quando aveva incontrato Greta Thunberg non aveva esitato, dopo essere rimasto colpito dal coraggio dimostrato dalla ragazza, a proporgli il suo aiuto in caso di necessità. Fedele alla sua promessa Schwarzy non ci ha pensato un attimo a offrire alla giovane attivista svedese una Tesla Model 3 per potersi muovere senza difficoltà durante la sua tournée nel Nord America. La scelta è caduta su questo modello di auto elettrica, e non sul famoso Hammer elettrificato di proprietà dell’ex attore ed ex Governatore della California, in quanto farlo viaggiare per tutto il Paese sarebbe stato una vera e propria sfida.

Con la Tesla Model 3 gli spostamenti invece saranno molto più semplici e assolutamente green. Una decisione non scontata e che aveva acceso la curiosità di molti utenti sui social network. Schwarzenegger dispone di un Kreisel Electric H1 modificato, una versione elettrificata, unica del suo genere, del modello Humvee. Auto che Schwarzy ama molto guidare, ma decisamente poco pratica nei lunghi spostamenti.

L’intervento di Schwarzenegger a sostegno della giovane attivista svedese è arrivato quando ha saputo che avrebbe dovuto spostarsi nel nord del Paese e nel Canada e si è quindi attivato per risolvere il problema.

L’indimenticabile protagonista di Terminator è solo una delle grandi personalità che sono intervenute a sostenere il lavoro di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali che la giovane Greta Thunberg sta portando avanti in tutto il mondo. Tra gli altri nomi importanti che hanno sostenuto la ragazza nel suo lavoro si menzionano, tra gli altri, Leonardo Di Caprio, Barack Obama e Chris Hemsworth.