Greta Thunberg: minacce di morte dagli USA, fantoccio impiccato a Roma

Due nuovi attacchi a Greta Thunberg, in questo caso più personali e che sollevano dubbi sull'incolumità della giovane ambientalista svedese.

Nuovi e sempre più pesanti attacchi a Greta Thunberg. La sedicenne ambientalista è stata oggetto di preoccupanti attenzioni da parte degli “hater”. Il primo episodio fa riferimento alla visita negli USA dell’ideatrice dei Fridays For Future, più nello specifico in merito alla tappa di Iowa City, mentre il secondo riporta in Italia.

Protagonista del primo messaggio d’odio è Matt Baish, insegnante di Scienze presso la Waterloo West High School, che approfittando di un post apparso su Facebook ha commentato l’arrivo ad Iowa City di Greta Thunberg “rimpiangendo” il non avere a disposizione il suo fucile da cecchino.

Un comportamento che è costato l’immediato allontanamento di Baish dal proprio posto di lavoro. Ha dichiarato Tara Thomas, responsabile Relazioni Scuola e Comunità della Waterloo West High School:

La natura del contenuto condiviso porta la discussione al livello di dover mettere il dipendente in congedo amministrativo in attesa di ulteriori indagini.

Ha suscitato scalpore e profonda indignazione anche da parte della sindaca Virginia Raggi quanto accaduto a Roma nelle scorse ore. A un cavalcavia lungo via Isacco Newton è stato “impiccato” un fantoccio con le sembianze di Greta. Il manichino portava delle trecce lunghe ai lati del capo ed è stato vestito con un impermeabile giallo, come a voler rappresentare la sedicenne nelle sue prime apparizioni “social”. Appeso al busto anche un cartello con scritto “Greta is your God”, ovvero “Greta è il tuo Dio”.

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

Attacchi a Greta Thunberg che stanno assumendo toni sempre più negativi e accesi, soprattutto attraverso i canali social. Un esempio quello che ha visto protagonista su FB l’allenatore dei Giovanissimi A del Grosseto, allontanato dalla sua posizione per avere definito la sedicenne una “Tr..” che dovrebbe “andare a battere, l’età l’ha”.

Quello dagli USA non è tuttavia il primo attacco da rappresentanti del mondo scolastico. Il preside di una scuola cattolica in Australia ha inviato email a genitori e studenti invitandoli a non credere a Greta in quanto si tratterebbe di una “malata mentale” da cui non ci si deve “far ingannare”.

