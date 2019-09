Greta Thunberg: il video completo del discorso al summit ONU sul Clima

Greta Thunberg ha attaccato con toni durissimi i potenti della Terra durante il discorso tenuto al summit sul Clima delle Nazioni Unite a New York.

“Il mio messaggio è che vi stiamo tenendo d’occhio. Questo è completamente sbagliato. Non dovrei essere qui. Dovrei tornare a scuola dall’altra parte dell’oceano. Eppure venite tutti da noi giovani per la speranza. Come osate?

Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure io sono una persona fortunata. Le persone soffrono, le persone stanno morendo e interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui parlate sono denaro e favole su una crescita economica eterna. Come osate?”

Una Greta Thunberg quasi in lacrime, fortemente emozionata e partecipe ha gettato strali contro i potenti della Terra, colpevoli di non agire per evitare un’estinzione di massa a causa dei cambiamenti climatici generati dalle nostre azioni.

Ecco il video completo del discorso pronunciato dalla giovane attivista svedese: