Greta Thunberg: ecco cosa ha detto al World Economic Forum

Fonte immagine: Commons Wikimedia

Greta Thunberg è intervenuta questa mattina a Davos in occasione del World Economic Forum, atteso il confronto a distanza col Presidente USA Donald Trump.

Primo intervento ufficiale di Greta Thunberg a Davos in occasione del World Economic Forum. L’attivista ambientale svedese era indicata come malata ieri e potenzialmente in forse per l’avvio dei lavori dell’incontro. La diciassettenne di Stoccolma era invece al suo posto, pronta ad avvisare il mondo intero sui rischi che sta correndo l’umanità. Già pesantemente colpita dagli effetti dei cambiamenti climatici, ha sottolineato l’ideatrice dei Fridays For Future.

Positiva e inaspettata la presa di coscienza diffusa in merito ai cambiamenti climatici secondo Greta Thunberg, che tuttavia in questo suo primo discorso ha sottolineato la mancanza di risultati concreti in termini di emissioni di CO2:

Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema caldo. Da un altro punto di vista però non è stato fatto nulla, le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo.

La stessa Greta ha sottolineato inoltre la necessità di ascoltare la scienza e di porla al centro del dibattito sul clima. Senza dimenticare, ammonisce i media internazionali, di comunicare che le morti causate dai cambiamenti climatici sono già una realtà:

Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione. La scienza e i giovani non sono, in generale, al centro del dibattito sul clima. Invece si tratta del nostro futuro e c’è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione. Le persone muoiono a causa del cambiamento climatico e anche una sola frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante. Non credo però di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo, ma io continuerò a ripeterlo finché voi non lo scriverete.

La giornata di oggi è anche quella del confronto a distanza con Donald Trump, atterrato intorno alle 10 a Davos, che prenderà la parola intorno alle 11:30.