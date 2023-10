Greta Thunberg è stata arrestata a Londra

L'arresto di Greta Thunberg a Londra evidenzia l'importanza crescente del dibattito sul cambiamento climatico e sul ruolo delle grandi aziende nell'industria energetica. La giovane attivista continua a rappresentare una voce potente e determinata nella lotta per un futuro più sostenibile.

Greta Thunberg, l’attivista svedese per il clima, è stata arrestata a Londra mentre partecipava a una protesta contro un importante forum sull’energia.

Protesta contro l’Energy Intelligence Forum

L’attivista si trovava in compagnia di altri manifestanti nel centro di Londra, protestando contro l’Energy Intelligence Forum, un evento che vedeva tra i suoi relatori i CEO di aziende come Aramco dell’Arabia Saudita ed Equinor della Norvegia. Durante la manifestazione, Thunberg ha esortato gli altri ecoattivisti a “reclamare il potere” e ha espresso la sua delusione verso i politici che, secondo lei, mancano di determinazione.

Mentre la Thunberg veniva arrestata, la polizia ha anche trattenuto altre cinque persone che cercavano di impedire l’ingresso alla sede della conferenza. Un video ha mostrato l’ambientalista mentre veniva portata via dalla polizia, e nonostante la situazione, ha sorriso agli altri manifestanti che le esprimevano il loro sostegno.

Dettagli sull’Energy Intelligence Forum

Questo forum, che si svolge all’InterContinental Park Lane di Londra, vede la partecipazione di amministratori delegati e manager di importanti aziende petrolifere come TotalEnergies, Shell, Eni, Aramco e Equinor. Greta Thunberg, intervistata durante la protesta, ha criticato fortemente l’evento, sottolineando gli accordi tra rappresentanti politici e l’industria dei combustibili fossili.

Denunce degli attivisti

L’organizzazione ecologista Fossil Free London, che ha organizzato la manifestazione, ha sottolineato i profitti record delle aziende petrolifere e la mancata reinvestizione in energie rinnovabili. Hanno inoltre messo in luce la decisione di assegnare la presidenza della Cop28, una conferenza dell’ONU sul clima, al leader di un’importante azienda petrolifera degli Emirati Arabi Uniti.

Storia degli arresti della Thunberg

Non è la prima volta che Greta Thunberg viene arrestata. In passato, era stata trattenuta dalla polizia durante una protesta simile in Svezia, dove l’obiettivo era l’industria degli idrocarburi. Anche in quella circostanza, la sua determinazione e il suo impegno erano chiari.