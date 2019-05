Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme all'R20 Austrian World Summit per sostenere la lotta ai cambiamenti climatici.

Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger partecipano insieme all’R20 Austrian World Summit. A invitare a Vienna la giovane attivista per il clima proprio l’ex Terminator ed ex Governatore della California, dove insieme alla Thunberg ha lanciato un appello ai leader politici ed economici di tutto il mondo. L’obiettivo quello di stimolare una risposta comune verso l’emergenza imposta dai cambiamenti climatici.

Un’insolita alleanza resa possibile da un comune impegno verso lo stop ai cambiamenti climatici. Queste le parole di Greta Thunberg durante l’R20 Austrian World Summit:

Fino a quando voi, i leader, continuerete a comportarvi come se tutto fosse a posto, sotto controllo, noi le persone comuni non capiremo che c’è un’emergenza. Noi giovani ci stiamo svegliando e non vi lasceremo comunque in pace.