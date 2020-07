Greta Thunberg dona 1 milione di euro per il clima

Greta Thunberg donerà 1 milione di euro a favore della lotta ai cambiamenti climatici: si tratta del premio ricevuto con il Gulbenkian Award for Humanity.

Greta Thunberg dona 1 milione di euro per aiutare la lotta contro i cambiamenti climatici. Ad annunciarlo la stessa giovane ambientalista svedese attraverso attraverso i suoi profili social. Come accaduto in precedenza con lo Human Act Award, anche in questo caso si tratta di denaro proveniente da un riconoscimento assegnato all’ideatrice dei Fridays For Future.

La somma corrisponde a quanto ricevuto insieme al Premio Gulbenkian per l’Umanità. Si tratta di un riconoscimento assegnatole, spiega il presidente di giuria Jorge Sampaio, in quanto:

Greta Thunberg ha saputo mobilitare le giovani generazioni per la causa dei cambiamenti climatici e ha lottato tenacemente per cambiare lo status quo.

Il denaro verrà donato ad associazioni e progetti che hanno come scopo la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente. Ha dichiarato Greta in un video:

Sono più soldi di quanto possa immaginare, ma tutti i premi in denaro verranno donati, attraverso la mia fondazione, a diverse organizzazioni e progetti che stanno lavorando per aiutare le persone in prima linea, colpite dalla crisi climatica e dalla crisi ecologica.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

Greta ha dichiarato che sono stati già assegnati i primi fondi. La campagna “SOS Amazonia” di Fridays For Future Brazil riceverà 100mila euro per arginare i contagi da Coronavirus in Amazzonia. Stessa somma destinata anche alla Stop Ecocide Foundation, ha concluso, per “supportare il loro lavoro finalizzato a rendere l’ecocidio un crimine internazionale”.

Come ricordato all’inizio non si tratta del primo riconoscimento devoluto dalla giovane svedese. Greta ha ricevuto lo Human Act Award ad aprile: in quel caso ha donato il premio di 100mila dollari all’UNICEF. Al contempo la giovane ambientalista ha lanciato anche una raccolta fondi a supporti dell’UNICEF per affrontare l’emergenza Covid-19. Chi volesse partecipare con una donazione potrà farlo all’indirizzo https://www.unicef.org/coronavirus/join-greta.

