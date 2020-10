Greta Thunberg è intervenuta durante la trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio: non è troppo tardi per il Pianeta secondo l'attivista.

Non è troppo tardi secondo Greta Thunberg per agire contro i cambiamenti climatici. Il Pianeta può ancora essere salvato, ma serve l’impegno immediato di tutti. Dai governanti mondiali fino ai cittadini nelle loro attività quotidiane, ognuno può fare la propria parte.

Greta Thunberg è intervenuta ieri sera su RaiTre durante la trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Diversi i riferimenti al docufilm “I am Greta“, tra poche settimane nelle sale cinematografiche e incentrato sulla vita della giovane attivista.

Tra le domande rivolte da Fazio anche quella relativa al costante ritorno delle solite tematiche. Ambiente, pace e giustizia non sono argomenti ricorrenti nel dibattito pubblico. Il conduttore ha chiesto quindi alla 17enne svedese se questo le desse forza o sconforto, inteso come impressione che non cambi mai nulla. Greta ha risposto:

Nè una cosa nè l’altra. Perchè non abbiamo scelta, dobbiamo continuare indipendentemente da quanto ci vorrà. Continuare ad andare avanti anche se continuiamo a ripetere le stesse cose una volta dopo l’altra, a dire gli stessi messaggi e a ripetere le stesse frasi. Il messaggio però non passa e dobbiamo continuare.

Quando fatto a insistito sul fattore tempo, sostenendo che di differenza ora c’è che non abbiamo più tempo. Inevitabile poi il riferimento all’attuale pandemia di Coronavirus, frutto di un comportamento umano scriteriato riguardo gli ecosistemi. Nella risposta di Greta Thunberg la speranza verso un mondo che può essere ancora salvato, unita all’imperativo di smettere di perdere tempo prezioso nella lotta ai cambiamenti climatici:

Come hai detto tu, stiamo davvero finendo il tempo, ma non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi per fare quello che si può fare. È preoccupante che vediamo tutti questi cambiamenti e tutte queste catastrofi, e lo stesso continuiamo a non fare nulla.

Gli scienziati ci hanno avvertiti ormai da tantissimo tempo, bisogna agire adesso e non tra qualche decennio. Adesso, subito. Eppure sembra che tutto questo non si riesca a tradurlo in qualcosa di reale.