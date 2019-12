Greta posseduta dal demonio secondo parroco USA

Secondo un pastore evangelico statunitense Greta sarebbe posseduta dal demonio e dovrebbe avvicinarsi a Gesù come unica speranza di salvezza.

Greta Thunberg posseduta da uno spirito demoniaco. Queste le dichiarazioni shock di un reverendo statunitense, affermazioni contenute nel sermone che il pastore evangelico Kevin Swanson ha recitato ai fedeli che ascoltavano il suo podcast “Generations Radio“. Una ragazzina mentalmente disturbata, ha aggiunto Swanson, che suscita in lui profonda preoccupazione per le sorti del mondo.

Il pastore evangelico ha dichiarato che la faccia di Greta Thunberg è “contorta in una orribile, orribile forma”, ma che “qualsiasi sia il caso, lei ha questi disturbi psichiatrici e immagino non sia un segreto, se n’è parlato”. Come ha dichiarato Swanson:

Devo dirlo, c’è qualcosa di molto sconvolgente riguardo l’aspetto e la presentazione di questa Greta Thunberg. Adesso è portata in giro e messa di fronte agli altri, gli altri spiriti demoniaci la stanno usando affinché guidi il mondo, ecco cosa sta succedendo.

Forse era solo questione di tempo prima che la giovane attivista svedese fosse accusata nientemeno che di rappresentare la presenza demoniaca nel mondo. Una portavoce delle forze del male secondo il pastore statunitense. Ha proseguito Swanson:

È ridicolo. Da una parte, vogliamo essere compassionevoli con Greta. Io credo davvero che Greta abbiamo bisogno di Gesù e a meno che non si avvicini a Cristo, non so cosa accadrà a questa giovane donna. È triste guardarla. È triste vederla nella condizione in cui si trova.

Greta è stata definita negli ultimi mesi un’idiota da Jeremy Clarkson (conduttore tv), una mocciosa dal presidente brasiliano Bolsonaro e una “ragazzina che dovrebbe imparare a gestire la sua rabbia” da parte del presidente USA Trump. Tra le altre cose anche una nota positiva, la nomina da parte della rivista Time quale “Personaggio dell’Anno 2019“.

