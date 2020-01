Greta incontra il Principe Carlo al World Economic Forum di Davos

Greta Thunberg a Davos ha incontrato il Principe Carlo, che si è dichiarato solidale con l'ambientalista svedese e con la lotta all'emergenza climatica.

Non c’è soltanto il dualismo che vede la piccola Greta Thunberg opposta al Presidente USA Donald Trump. In occasione del World Economic Forum di Davos la diciassettenne ambientalista svedese ha incontrato l’erede al trono di Inghilterra, il Principe Carlo.

L’erede al trono britannico si è detto molto solidale con la battaglia portata avanti da Greta Thunberg, contrariamente a Trump che ha definito gli ambientalisti “profeti perenni di sventura”, dichiarandosi cosciente del grave rischio che sta correndo la Terra:

Lo stesso Principe Carlo ha definito l’emergenza climatica e la perdita di biodiversità tra “le più grandi minacce mai affrontate dall’umanità“. Temi affrontati anche dalla stessa Greta durante la giornata di avvio del World Economic Forum di Davos, durante la quale ha sottolineato come a livello globale manchino ancora azioni capaci di invertire la rotta:

Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema caldo. Da un altro punto di vista però non è stato fatto nulla, le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo.

Greta ha concluso sottolineando la questione legata alla perdita di vite umane per colpa dei cambiamenti climatici:

La scienza e i giovani non sono, in generale, al centro del dibattito sul clima. Invece si tratta del nostro futuro e c’è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione.

Le persone muoiono a causa del cambiamento climatico e anche una sola frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante. Non credo però di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo, ma io continuerò a ripeterlo finché voi non lo scriverete.