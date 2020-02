Greenpeace: Intesa Sanpaolo tagli finanziamenti alle fossili

Fonte immagine: Greenpeace

Attivisti Greenpeace in azione a Milano per chiedere a Intesa Sanpaolo di tagliare i fondi al settore delle fonti fossili.

Greenpeace in azione a Milano per chiedere a Intesa Sanpaolo di interrompere i finanziamenti alle fonti fossili. Nel mirino i fondi destinati dall’istituto bancario alla multinazionale indiana Adani, ritenuta dall’associazione tra le aziende più inquinanti al mondo e capo del progetto “Carmichael” per lo sfruttamento del giacimento minerario Galilee in Australia.

Gli attivisti Greenpeace hanno esposto degli striscioni riportanti la scritta “Basta soldi al carbone – L’Australia brucia”, a sottolineare la potenziale minaccia rappresentata dal progetto Carmichael in relazione ai cambiamenti climatici. L’associazione ha ricordato non soltanto gli incendi, ma anche i sempre più frequenti eventi meteo estremi che stanno colpendo l’Australia.

Malgrado diverse banche abbiano escluso un coinvolgimento diretto nel progetto, prosegue l’associazione, molte delle principali 40 al mondo continuano a finanziare la Adani. Inclusa Intesa Sanpaolo (stanziati con due prestiti circa 78 milioni di euro). Al contrario Crédit Agricole ha tagliato i fondi alle fonti fossili, Adani compresa. Ha concluso Luca Iacoboni, responsabile campagna energia e clima di Greenpeace Italia: